Ірина Шейк в спокусливій вечірній сукні блиснула бездоганною фігурою

Ірина Шейк стала обличчям нового аромату від Oscar de la Renta. У зйомці вона з'явилася в розкішному вечірньому вбранні, продемонструвавши свою природну красу і струнку фігуру .

Фото і відео 35-річної супермоделі з'явилися на її сторінці в мережі Instagram, викликавши у фоловерів бурю емоцій.

Ірина Шейк взяла участь у новій зйомці, вона стала обличчям аромату від відомого бренду Oscar de la Renta. У ролику Шейк грає роль жінки-вамп, яка зуміла передати атмосферу розкоші будинку.

Ірина Шейк в новому ролику (відео: instagram.com/irinashayk)

Знаменита модель позує у вишуканому чорному платті з глибоким декольте і високим вирізом, який оголив її стрункі ноги. Макіяж їй зробили в приглушених тонах, а волосся поклали в мокру укладку, зачесавши назад.

Ірина Шейк стала обличчям нового аромату (відео: instagram.com/irinashayk)

"Я так захоплена тим, що стала обличчям нового аромату від Oscar de la Renta Alibi", - написала Ірина під роликом, яким поділилася зі своїми фанатами. "Єдина і неповторна Ірина", "Так красива", "Просто неймовірна", - посипалися у відповідь дівчині компліменти.