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Ірина Шейк в спокусливій вечірній сукні блиснула бездоганною фігурою

Новость на русском → США, Вівторок 16 березня 2021 20:19
Ірина Шейк в спокусливій вечірній сукні блиснула бездоганною фігурою Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ірина Шейк стала обличчям нового аромату від Oscar de la Renta. У зйомці вона з'явилася в розкішному вечірньому вбранні, продемонструвавши свою природну красу і струнку фігуру.

Фото і відео 35-річної супермоделі з'явилися на її сторінці в мережі Instagram, викликавши у фоловерів бурю емоцій.

Ірина Шейк взяла участь у новій зйомці, вона стала обличчям аромату від відомого бренду Oscar de la Renta. У ролику Шейк грає роль жінки-вамп, яка зуміла передати атмосферу розкоші будинку.

Ірина Шейк в новому ролику (відео: instagram.com/irinashayk)

Знаменита модель позує у вишуканому чорному платті з глибоким декольте і високим вирізом, який оголив її стрункі ноги. Макіяж їй зробили в приглушених тонах, а волосся поклали в мокру укладку, зачесавши назад.

Ірина Шейк в спокусливій вечірній сукні блиснула бездоганною фігуроюІрина Шейк в спокусливій вечірній сукні блиснула бездоганною фігурою

Ірина Шейк стала обличчям нового аромату (відео: instagram.com/irinashayk)

"Я так захоплена тим, що стала обличчям нового аромату від Oscar de la Renta Alibi", - написала Ірина під роликом, яким поділилася зі своїми фанатами. "Єдина і неповторна Ірина", "Так красива", "Просто неймовірна", - посипалися у відповідь дівчині компліменти.

Нагадаємо, не так давно Ірина Шейк знялася для глянцевого видання, показавши масу стильних образів. Один з них просто підкорив мережу.

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