Італійський гламур: найбільш вражаючі образи Леді Гаги з прес-туру "Будинок Gucci"

Промо-тур нового фільму Рідлі Скотта "будинок Gucci" пройшов з розмахом , готуючи глядачів до масштабів розкоші самої стрічки. Напередодні Леді Гага розповіла, що планує у своїх образах використовувати всі елементи італійського гламуру, які були властиві її героїні - Патриції Реджані. І вона виконала свою обіцянку!

Як і передбачає тематика, Леді Гага віддала перевагу італійським брендам. Пурпурне плаття від Gucci, сяюче без бретелей від Valentino, сексуальне чорне від Armani, червоне в білизняному стилі з шовкового атласу від Versace…

Леді Гага в ролі Патриції Реджані (фото: instagram.com/houseofguccimovie)

Але і перервах між червоними доріжками вона також перестала експериментувати з луками в дусі своєї героїні. Сукні з анімалістичним принтом, довгі пальто, доповнені вишуканими човниками і розкішними аксесуарами, брючні костюми з малюнком. Здається, і сама Гага тепер не зможе жити без шикрного гардеробу від кутюр.

Леді Гага в промо-турі (фото: instagram.com/houseofguccimovie)