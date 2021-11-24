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Італійський гламур: найбільш вражаючі образи Леді Гаги з прес-туру "Будинок Gucci"

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Середа 24 листопада 2021 10:38
Італійський гламур: найбільш вражаючі образи Леді Гаги з прес-туру "Будинок Gucci" Леді Гага (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Промо-тур нового фільму Рідлі Скотта "будинок Gucci" пройшов з розмахом, готуючи глядачів до масштабів розкоші самої стрічки. Напередодні Леді Гага розповіла, що планує у своїх образах використовувати всі елементи італійського гламуру, які були властиві її героїні - Патриції Реджані. І вона виконала свою обіцянку!

Пропонуємо помилуватися найефектнішими вбраннями актриси на червоних доріжках прес-показів.

Як і передбачає тематика, Леді Гага віддала перевагу італійським брендам. Пурпурне плаття від Gucci, сяюче без бретелей від Valentino, сексуальне чорне від Armani, червоне в білизняному стилі з шовкового атласу від Versace…

Італійський гламур: найбільш вражаючі образи Леді Гаги з прес-туру &quot;Будинок Gucci&quot;Леді Гага в ролі Патриції Реджані (фото: instagram.com/houseofguccimovie)

Але і перервах між червоними доріжками вона також перестала експериментувати з луками в дусі своєї героїні. Сукні з анімалістичним принтом, довгі пальто, доповнені вишуканими човниками і розкішними аксесуарами, брючні костюми з малюнком. Здається, і сама Гага тепер не зможе жити без шикрного гардеробу від кутюр.

Італійський гламур: найбільш вражаючі образи Леді Гаги з прес-туру &quot;Будинок Gucci&quot;Італійський гламур: найбільш вражаючі образи Леді Гаги з прес-туру &quot;Будинок Gucci&quot;Італійський гламур: найбільш вражаючі образи Леді Гаги з прес-туру &quot;Будинок Gucci&quot;

Італійський гламур: найбільш вражаючі образи Леді Гаги з прес-туру &quot;Будинок Gucci&quot;Італійський гламур: найбільш вражаючі образи Леді Гаги з прес-туру &quot;Будинок Gucci&quot;Італійський гламур: найбільш вражаючі образи Леді Гаги з прес-туру &quot;Будинок Gucci&quot;Італійський гламур: найбільш вражаючі образи Леді Гаги з прес-туру &quot;Будинок Gucci&quot;Леді Гага в промо-турі (фото: instagram.com/houseofguccimovie)

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