ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

З любов'ю до планети: топ-5 улюблених аксесуарів Кейт Міддлтон з екоматеріалів

Новость на русском →
Вівторок 23 листопада 2021 21:22
З любов'ю до планети: топ-5 улюблених аксесуарів Кейт Міддлтон з екоматеріалів Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Герцогиня Кембриджська належить до числа найбільш затятих послідовниць екоруху в моді. Вона любить використовувати ті ж вбрання кілька разів, не нехтує мас-маркетом і купує речі з перероблених матеріалів.

Найулюбленіші аксесуари герцогині зі значком "еко" - в нашій добірці.

Сумка

Сумка Mini Holly від Tusting - новинка в колекції герцогині. Створена з переробленої шкіри вручну, вона вдало вписалася в гардероб Кейт.

Кольє

Кейт обожнює прикраси з буквами і таємними знаками. Тому кулон від Daniella Draper з ініціалами її дітей - G, C і L - герцогиня прийняла особливо тепло. Відомо, що ювелірний дизайнер, удостоєний знака Butterfly Mark від Positive Luxury, використовує у виробах перероблені матеріали.

Кеди

Кросівки від французького бренду Veja вдало доповнили не один лук герцогині. Він відомий своїми екологічною спрямованістю: марка використовує шкіру без хрому, а також радує прозорістю всього ланцюжка поставок.

Сережки

Monica Vinader - ще один улюблений дизайнер ювелірних виробів дружини принца Уільяма. Сережки з зеленими каменями Кейт вибирає для маси приводів. Цей британський бренд використовує перероблене золото і срібло в своїх виробах, а також компенсує викиди CO2.

Колье

Кольє від бренду Paleontology Nugget - улюбленець в колекції Кейт. Виглядає просто розкішно, а виготовляється вручну з використанням перероблених матеріалів.

Читайте про головний тренд новорічної моди, який показали Кейт Міддлтон, Леді Гага, Зої Кравіц та інші знаменитості.

Читайте LITE в Google News
Кейт Міддлтон Шоу-бізнес Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві пішов перший сніг: синоптики зробили попередження на вечір
У Києві пішов перший сніг: синоптики зробили попередження на вечір