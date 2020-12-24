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Відомий стиліст розповів, у чому зустрічати Новий рік 2021: підбираємо фасон і колір

Новость на русском → Четвер 24 грудня 2020 12:30
Відомий стиліст розповів, у чому зустрічати Новий рік 2021: підбираємо фасон і колір Алла Костромічева (фото: прес-служба)
Автор: Світлана Мащенко

Багато модниці ламають голову, в чому зустріти Новий рік, щоб виділитися серед інших гостей вечірки. Аби викликати лише приємний захват, стиліст реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" порекомендував кілька безпрограшних варіантів і розповів про останні тренди.

Дизайнер, художник і стиліст Юрій Варивода, який одягав експертів модного шоу на "Новому каналі" і підбирав образи для групи KAZKA, радить звернути увагу на драпірування.

"Зараз на піку - драпірування. Неважливо, буде це вбрання класичного крою або складного, довге або коротке, з глибоким декольте або закритими руками та шиєю. Драпірування прикрасить будь-який з них", - розповідає Варивода.

Відомий стиліст розповів, у чому зустрічати Новий рік 2021: підбираємо фасон і колірВідомий стиліст розповів, у чому зустрічати Новий рік 2021: підбираємо фасон і колірВідомий стиліст розповів, у чому зустрічати Новий рік 2021: підбираємо фасон і колір

Образи для "Супер Топ-моделі по-українськи"

У 2021 році сталевого Бика слід вибирати одяг спокійних некричащих тонів, а ось сяяти можна і навіть потрібно.

"Вибирайте неяскраву сукню. Ідеальним буде, звичайно ж, срібляста. Але пастельний, білий або, навпаки, глибокі темні тони теж підійдуть", - рекомендує стиліст.

Відомий стиліст розповів, у чому зустрічати Новий рік 2021: підбираємо фасон і колір

Алла Костромічева, ведуча "Супер Топ-моделі по-українськи"

У моді також королівські аксесуари, які повернулися в цьому сезоні - діадеми, великі сережки. Але все це потрібно поєднувати з лаконічним макіяжем і зачіскою, щоб не переборщити.

"Як на мене, ідеально гладка укладка в поєднанні з червоною помадою", - додав експерт.

Відомий стиліст розповів, у чому зустрічати Новий рік 2021: підбираємо фасон і колір

Соня Плакидюк, експерт "Супер Топ-моделі по-українськи"

Нагадаємо, що у фіналі шоу "Супер Топ-модель по-українськи" перемогла Таня Брик, яка часто ділиться в соцмережах спекотними фото.

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