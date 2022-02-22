На кожен день: Кеті Перрі показала розслаблений образ на прогулянці з дочкою від Орландо Блума
Кеті Перрі разом зі своєю дочкою від Орландо Блума потрапила в камери папараці. Співачка разом з півторарічною Дейзі Дав вирушила в ботанічний сад Санта-Барбари, розташований в Мішн-каньйоні.
Зіркова мама і її дочка, як завжди, привернули увагу шанувальників по всьому світу.
Епатажна співачка вибрала для прогулянки розслаблений образ – бежевого відтінку плаття-оверсайз і панаму в тон, які доповнила коричневими сандалями. Завершувала лук чорна сумочка на тонкому ремінці через плече.
Дейзі вбрали в рожево-білу картату сукню та рожеві сандалі. Також їй підібрали термокухоль лялькового кольору. Для малечі з білявим волоссям такий образ підійшов ідеально. До речі, на пізніших фото з цієї прогулянки дитину переодягли у теплий костюм.
Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блум стали батьками у серпні минулого року. Дейзі – перша дитина Кеті Перрі та друга для Орландо Блума, яка виховує 11-річного сина Флінна від топ-моделі Міранди Керр. Цікаво, що, нещодавно в мережі з'явилася інформація, що Кеті вагітна другою дитиною.
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