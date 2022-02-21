Епоха натуральної краси: якою була в 90-ті супермодель Сінді Кроуфорд

Епоха моделей 90-х вважається золотою – тенденції до андрогінності і невиразності в модельному бізнесі були далекі. А на подіумах панували "богині" з бездоганною за всіма параметрами зовнішністю. Однією з найяскравіших представниць цього періоду була Сінді Кроуфорд, яка стала прообразом поняття "супермодель".

Сьогодні, коли модель для запаморочливого успіху не обов'язково повинна бути красунею, еталонна зовнішність Сінді здається ще більш фантастичною. Пропонуємо згадати фото знаменитої моделі, зроблені в розквіті її кар'єри. Без фотошопу і з мінімальною обробкою.

Днями Сінді Кроуфорд відзначила 56-річчя. На честь свята вона виклала в мережі Instagram ролик, де розкішна красуня, що посилає поцілунки в камеру, здається, не має нічого спільного з цією цифрою. Сінді, як і раніше, обходиться мінімумом косметики, демонструє підтягнуту фігуру на селфі в спортзалі і відверті знімки в купальниках.

Своїм секретом краси вона вважає сімейне щастя та здоровий спосіб життя, адептом якого стала вже давно. Сінді вживає органічну їжу і відмовилася від солодощів. Залишивши fashion-індустрію, вона занурилася в б'юті – складно уявити, хто міг би краще рекламувати особистий бренд косметики Сінді Meaningful Beauty, ніж вона сама.

Улюблене хобі зірки – біг та ігри на свіжому повітрі, а ще – садывництво. Щаслива дружина і мама, вона стверджує, що тихе розмірене життя на природі – найкраще, що могло трапитися з нею після блискучої кар'єри. Тим більше що на цій посаді її давно змінили її не менш красиві діти.

"Напередодні чергового дня народження, озираючись на маленьку Сінді і думаючи про те, що я їй скажу. Я б порадила їй бути добрішою до себе, ставитися до себе так, як вона ставиться до своїх друзів. Я б сказала їй, що всі нервують в нових ситуаціях, і іноді потрібно просто прикидатися, поки не вийде.

Я б сказала їй, щоб вона не боялася виставити себе дурепою-танцювати, співати і т.д. – навіть якщо вона не дуже гарна в цьому. Смыйяс якомога більше. Будь вразливою. Ризикни показати свою справжню сутність людям, яких любиш, – нагорода того варта.

Практикуй подяку. Продовжуй рости, вчитися і ставати... Життя – це благословення!", – написала Сінді послання самій собі (і всім) на честь свого дня народження.

Сінді Кроуфорд на піку кар'єри (фото: instagram.com/cindycrawford)