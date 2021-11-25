ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен Перес

Новость на русском →
Четвер 25 листопада 2021 17:32
Кендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен Перес Наречена в оточенні зіркових подруг (фото: instagram.com/laurenperez)
Автор: RBC.UA

Лорен Перез - підприємець, креативний консультант і близька подруга багатьох селебрітіс, включаючи Беллу Хадід і Кендалл Дженнер. А тому її весілля з Девідом Вальцером, виконавчим директором і керуючим партнером Electric Feel Entertainment, не могло пройти непоміченою. Кілька годин тому світ облетіла радісна новина, доповнена шикарними фото.

За рівнем розкоші церемонія одруження може зрівнятися з розмахом весілля Періс Хілтон. Переконайтеся самі!

Для одруження наречена обрала сукню від Віри Вонг. "Заходячи в салон, я відчувала деяку розгубленість. Консультант запитала мене: "Що ви бажаєте?"І я відповіла: "Хочу, щоб все було простим, але особливим". Хочу відчути себе справжньою нареченою і насолодитися цим моментом, тільки щоб сукня не входила в кімнату вперед мене", - згадує Лорен. Девід був одягнений в костюм Prada, створений персонально для нього. Ну а подружки нареченої красувалися в однакових сукнях від Bec and Bridge.

Кендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен ПересКендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен ПересКендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен ПересКендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен ПересКендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен ПересКендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен ПересКендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен ПересКендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен ПересКендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен ПересКендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен ПересКендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен ПересКендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен ПересКендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен Перес

Весілля Лорен Перез (фото: instagram.com/laurenperez)

Також читайте, як Кейт Міддлтон пропонує боротися з сірими буднями за допомогою базових речей гардеробу.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Кендалл Дженнер Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Як почати займатися трейдингом комфортно? Огляд платформи Binomo
Партнерський матеріал Як почати займатися трейдингом комфортно? Огляд платформи Binomo