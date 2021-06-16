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Кендалл Дженнер спокушає ідеальною фігурою в купальнику найсоковитішого відтінку

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Мексика, Середа 16 червня 2021 19:28
Кендалл Дженнер спокушає ідеальною фігурою в купальнику найсоковитішого відтінку Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл Дженнер вирушила на відпочинок до Мексики, звідки не перестає викладати масу нових пляжних луків. За бікіні дівчини можна вивчати літні новинки численних брендів.

Цього разу дівчина зробила акцент на соковитому бікіні, яке вже встигло завоювати серця її шанувальників.

Кендалл полетіла відпочивати не одна. На численних фото, які гуляють по мережі, вони веселяться удвох зі своєю давньою подругою Хейлі Бібер. Компанію їм склали і інші дівчата з близького оточення супермоделі. Судячи з усього, в подорож вони вирушили чисто дівочої компанією.

Кендалл Дженнер спокушає ідеальною фігурою в купальнику найсоковитішого відтінку

Кендалл Дженнер в новому купальнику (фото: instagram.com/kendalljenner)

На одному з фото Кендалл постала в бікіні соковитого яскраво-оранжевого відтінку. Воно відмінно підкреслило шоколадну засмагу тіла 25-річної красуні і спокусливі вигини її фігури. На додаток до лука Дженнер підібрала панаму, що ідеально пасує по відтінку, сонцезахисні окуляри, а також пару чокерів. Дівчина ніжиться під сонцем на яхті і виглядає неймовірно щасливою.

Кендалл Дженнер спокушає ідеальною фігурою в купальнику найсоковитішого відтінкуКендалл Дженнер спокушає ідеальною фігурою в купальнику найсоковитішого відтінку

Кендалл Дженнер в Мексиці (фото: instagram.com/kendalljenner)

У сторіз Кендалл показала, що цей купальник легко доповнити брюками такого ж кольору, щоб зробити стильний лук для прогулянки. А також виклала образ у білому вбранні. Беремо до уваги!

Раніше дівчина показала, як і з чим поєднувати наймодніший світшот літа. Для вечорів саме воно!

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