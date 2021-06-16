Кендалл Дженнер соблазняет идеальной фигурой в купальнике самого сочного оттенка

Кендалл Дженнер отправилась на отдых в Мексику, откуда не перестает выкладывать массу новых пляжных луков. По бикини девушки можно изучать летние новинки многочисленных брендов.

В этот раз девушка сделала акцент на сочном бикини , которое уже успело завоевать сердца ее поклонников.

Кендалл улетела отдыхать не одна. На многочисленных фото, которые гуляют по сети, они веселятся вдвоем со своей давней подругой Хейли Бибер. Компанию им составили и другие девушки из близкого окружения супермодели. По всей видимости, в путешествие они отправились чисто девичьей компанией.

Кендалл Дженнер в новом купальнике (фото: instagram.com/kendalljenner)

На одном из фото Кендалл предстала в бикини сочного ярко-оранжевого оттенка. Оно отлично подчеркнуло шоколадный загар тела 25-летней красавицы и соблазнительные изгибы ее фигуры. В дополнение к луку Дженнер подобрала панаму, идеально подходящую по оттенку, солнцезащитные очки, а также пару чокеров. Девушка нежится под солнцем на яхте и выглядит невероятно счастливой.

Кендалл Дженнер в Мексике (фото: instagram.com/kendalljenner)

В сториз Кендалл показала, что этот купальник легко дополнить брюками такого же оттенка, чтобы сделать стильный лук для прогулки. А также выложила образ в белом наряде. Берем на заметку!