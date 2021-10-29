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Кейт Міддлтон вже готується до Різдва: світ обговорює сліпуче вбрання герцогині

Автор: Ольга Турчанікова

Герцогиня Кембриджська відома своєю консервативністю, і модних звичок це теж стосується. Гардероб ікони стилю складений з речей перевірених марок, а тому можна сміливо припустити її виходи на прийдешні свята.

Увага світової преси вже прикута до вибору герцогині вбрання на Різдво. Пропонуємо спрогнозувати найімовірніші варіанти.

Одним з її улюблених дизайнерів для вечірніх виходів Кейт є Alexander McQueen. Дружина принца Уільяма носила речі від дізайнера незліченну кількість разів. Так що можна сміливо припустити, що одним з найбільш явних варіантів буде плаття з нової колекції марки.

Кейт з чоловіком на премії Earthshot Prize в сукні від Alexander McQueen (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Нещодавно Кейт Міддлтон блищала на прем'єрі "Не час вмирати", куди вирушила в сукні від Jenny Packham. Дружину принца Уільяма тут же охрестили "дівчиною Бонда" - так розкішно вона виглядала. Так що друге місце в списку претендентів на дизайнера Міддлтон на Різдво віддаємо саме цьому англійському бренду.

Кейт на прем'єрі фільму в сукні від Jenny Packham (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Ще одна безумовна любов Кейт - класичні жакети і плісировані пишні спідниці. Чого тільки вартий її вихід у білосніжному вбранні на презентації фотопроекту Hold Still. Піджак і спідниця з мереживом від бренду Self-Portrait виглядали урочисто і стримано одночасно. Кейт Міддлтон вкотре викликала фурор, а бренд потрапив до списку претендентів на майбутні свята.

Кейт на презентації фотопроекту Hold Still в костюмі від Self-Portrait (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

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