Кільце-пружина, мегамасивні сережки і клатч-голова: ці 7 прикрас від Schiaparelli обіцяють стати хітами 2022 (фото)

Пояс з незвичайною пряжкою

Показ на Тижні високої моди – це одне, а життя – інше, проте, найяскравіші деталі з подіумів неодмінно "перекочують" в повсякденний гардероб. Тож придивляємося! Як вам, наприклад, такий пояс? Особливо яскраво цей золотий аксесуар буде виглядати на чорному тлі.

Клатч-голова

Сумочки, розміром з гаманець? Було! Сумочки на поясі? Було! Клатчі з каменів, квітів, пластика... Було! Але ось аксесуар у вигляді голови в натуральний розмір – це щось новеньке! На озброєння найсміливішим!

Корсет, усипаний камінням

Не обов'язково ваш корсет буде важити пару кіло. Також не потрібно шукати метал, що імітує золото, і "відливати" собі такий самий на замовлення. Досить озброїтися стильним корсетом, прикрашеним камінням – і на літніх вечірках ви станете королевою танцполу!

Обідок... на ніс

Любіть обідки для волосся з квітами? Або використовуєте такий мінімалістичний аксесуар виключно, коли змиваєте макіяж у ванній? У новому сезоні обідок "змінює свою локацію": не від вуха до вуха, а від чола до потиличної частини голови. Сміливо? Так. Незвично? Так.

Не поспішайте шукати в Інтернеті прикраса з носом і шокувати боса! Тенденція: на іншому кінці прикраси може бути камінь, квітка або що душі завгодно. Що скажете?

Кільце-пружина на два пальці

Навіщо носити кільце на одному пальці, якщо можна відразу на двох? Аксесуар у вигляді золотої пружини на пальцях – ще одна незвичайна "витівка" дизайнерів, яка ризикує зайняти свою позицію в модних топах вже цього літа. Перевіримо!

Сережки-спіралі

Масивні сережки найнезвичайніших форм були в достатку представлені на показі: золото, величезні камені, розмір – в кілька разів перевищує розмір вуха. А ось сережки-спіралі на ділі виявляються не зовсім сережками: якщо придивитися, помітите, що прикраса з'єднане ззаду і кріпиться не до вуха. Сережки-кольє? Можливо. Краса не вимагає визначень!

Діадема

На показі прикраса на все тіло і зовсім замінила однією з моделей сукню. Пропонуємо з цього вбрання надихнутися діадемою! У новому сезоні такий аксесуар буде актуальним не тільки для випускниць і наречених. А ось розмір можна вибрати поменше, ніж у Schiaparelli. Хоча... тут вже за вашим бажанням!

Прикраси 2022 (фото: instagram.com/schiaparelli)