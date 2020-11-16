Цукерка в обгортці: Наталія Водянова приміряла кофту, яку захотіли всі користувачі мережі

Модель взяла участь у новій зйомці

Наталя Водянова стала учасницею нової зйомки. Для фотосесії 38-річна модель вирушила в Грецію, на острів Элафонісі. У своєму блозі Наталія зробила всього пару постів. Але зате яких! На першому фото супермодель і філантроп продемонструвала красу природи, надихнувши фанатів видами сонячної Греції. А на відео, яке виклала пізніше, з'явилася у всій красі, примірявши вбрання, яке просто звело з розуму послідовувачів.



Водянова в Греції (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія приміряла кофту червоно-коричневого кольору, по всьому периметру розшиту гудзиками різного розміру і відтінків. Волосся багатодітна мама розпустила, кокетливо граючи з ним, макіяж зробила нейтральним. На додаток до стильному аутфіту йшла і маленька сумочка на ручці червоного кольору. Водянова кружляла по березі, демонструючи знімальну групу і зачаровуючи своїм розкішним зовнішнім виглядом.



Наталія підірвала мережу своїм вбранням (відео: instagram.com/natasupernova)

Крім компліментів, спрямованих Наталії, мережа вибухнула бурхливими захопленнями від її вбрання. Кофту захотіли практично всі. "Піду на кофту теж собі гудзиків нашию!", "У мене як раз так багато старих гудзиків", "Красуня і кофта відмінна", "Красуня в гудзиках", "Що за дивна кофточка", "Можна дізнатися, якої фірми кофта?", "Відмінна ідея з гудзиками! Позитивно", "Наталя, виглядаєте шикарно!", "Цукерочка в обгортці", "Яка класна кофта!", - пишуть фолловери. До речі, в коментарях Водянова видала марку кофти – вона належить одному з найулюбленіших брендів моделі Tory Burch.

Раніше ми писали, що Наталя Водянова показала наймодніший костюм зими.