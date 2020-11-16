Конфетка в обертке: Наталья Водянова примерила кофту, которую захотели все пользователи сети

Модель приняла участие в новой съемке

Наталья Водянова стала участницей новой съемки. Для фотосессии 38-летняя модель отправилась в Грецию, на остров Элафониси. В своем блоге Наталья сделала всего пару постов. Но зато каких! На первом фото супермодель и филантроп продемонстрировала красоту природы, вдохновив фанатов видами солнечной Греции. А на видео, которое выложила позже, предстала во всей красе, примерив наряд, который просто свел с ума подписчиков.



Водянова в Греции (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья примерила кофту красно-коричневого цвета, по всему периметру расшитую пуговицами разного размера и оттенков. Волосы многодетная мама распустила, кокетливо играя с ними, макияж сделала нейтральным. В дополнение к стильному аутфиту шла и маленькая сумочка на ручке красного цвета. Водянова кружилась по берегу, демонстрируя съемочную группу и завораживая своим роскошным внешним видом.



Наталья взорвала сеть своим нарядом (видео: instagram.com/natasupernova)

Помимо комплиментов, направленных Наталье, сеть взорвалась бурными восторгами от ее наряда. Кофту захотели практически все. "Пойду на кофту тоже себе пуговиц нашью!", "У меня как раз так много старых пуговиц", "Красотка и кофта отличная", "Красотка в пуговках", "Что за чудесная кофточка", "Можно узнать, какой фирмы кофта?", "Отличная идея с пуговицами! Позитивно", "Наталья, выглядите шикарно!", "Конфетка в обертке", "Какая классная кофта!", - пишут фолловеры. К слову, в комментариях Водянова выдала марку кофты – она принадлежит одному из самых любимых брендов модели Tory Burch.

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