Королеві Єлизаветі ІІ - 95 років: як змінювався стиль Її Величності на престолі

Стиль королеви Єлизавети II з його характерними рисами склався ще в молодості. Вона завжди обожнювала сукні з милими квітковими візерунками, жіночні спідниці в складку, яскраві відтінки, розкішні прикраси і капелюшки. Заміж вона виходила у вбранні відомого кутюр'є Нормана Хартнелла, який надовго закріпився в числі її офіційних кравців. Він створив для королеви розкішну весільну сукню з 4-метровим шлейфом, прикрашену камінням і перлами. Також над образами для Її Величності працювали дизайнери Харді Еміс, Фредді Фокс, Стюарт Парвін і Анджела Келлі.

З роками образи Єлизавети стали більш стриманими, але завжди - з ноткою шику. Вона як і раніше любить яскраві відтінки, які легко виділяють її з натовпу. Не з'являється на публіці без улюблених сумочок, зручних лоферів, а також, безумовно, головних уборів, що вже стали знаковими. Крім капелюшків, Єлизавета обожнює косинки з принтом, яких у неї ціла колекція.

Стиль королеви Єлизавети II - від молодості до сьогодні (фото: Getty Images)