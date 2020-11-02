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Яскравий гардероб на осінь: дизайнер Андре Тан навчив складати ефектні сезонні луки

Новость на русском → Понеділок 02 листопада 2020 17:38
Яскравий гардероб на осінь: дизайнер Андре Тан навчив складати ефектні сезонні луки Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Стиліст дав поради, як внести фарби у звичний осінній гардероб

Рятуємося від осінньої хандри. Осінні луки, як правило виконані в темних тонах, але так хочеться сплеску кольору в похмурі дні! Як правильно додати фарб і оживити осінні луки розповів в Instagram дизайнер Андре Тан.

Почніть з малого!

Вам не набридло з року в рік купувати тільки чорну сумку? Як щодо яскравого акценту? Для початку підберіть одяг нейтральних відтінків, а потім доповніть образ яскравою сумочкою. Коли "ввійдете в смак", навіть не помітите, як чорні аксесуари зникнуть назавжди.

Яскравий гардероб на осінь: дизайнер Андре Тан навчив складати ефектні сезонні луки

Чорний не одно практичний

Повернемося до попереднього пункту. Те ж саме взуття: люди бояться купувати не чорне взуття. Чому ви вважаєте тільки цей колір універсальним? Придивіться до темно-зеленому, коричневому або хоча б до графітового.

Яскравий гардероб на осінь: дизайнер Андре Тан навчив складати ефектні сезонні луки

А ви знаєте річ универсальней темних джинсів?

Легко комбінувати кольорові шкіряні штани пастельних відтінків (ліловий, пісочний, блідо-жовтий, рожевий, м'ятний або блакитний) зі светри крупної в'язки, водолазками, сорочками. Головне правило: забудьте про чорний колір.

Яскравий гардероб на осінь: дизайнер Андре Тан навчив складати ефектні сезонні луки

Колготки — повноцінний елемент способу

Замініть чорний колір в щільних колготках на колір капучіно. А також приміряйте капронові колготи з візерунками або схемами. Будьте уважні, іноді стилістичні колготки додають тяжкість образу.

Яскравий гардероб на осінь: дизайнер Андре Тан навчив складати ефектні сезонні луки

Полюбите принти

Ваш чорний монолук розвеселить клітина або горох! Спробуйте обіграти принт, підібравши в тон одного з його квітів сумочку.

Нагадаємо, що раніше стиліст Поліна Рижова розповіла, як зробити осінній лук більш цікавим.

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