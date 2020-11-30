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Шкіряні штани і худі: Барбара Палвін в стильному образі захопила розкішним тілом

Автор: Lite

Модель показала новий стильний лук

Барбара Палвін представила своїм шанувальникам черговий стильний образ. На прогулянку дівчина вирушила у широких шкіряних штанях з високою посадкою, а також вкороченому чорному худі, що оголило живіт відомої моделі. Доповнили образ чорна маска, яка чудово поєднувалася з усіма деталями аутфіта.

Барбара Палвін в новому вбранні (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Скромний і одночасно спокусливий образ Барбара завершила високим хвостом і мінімальним макіяжем. За допомогою одягу Палвін вкотре похвалилася своєю розкішною фігурою. До речі, останнім часом помітно більш стрункішою. Фото вона запостила в сторіз, а тому фанати не могли висловити свою думку на його рахунок. Але судячи з бурхливого захвату, який викликає будь-який знімок супермоделі, новий аутфіт угорської красуні так само не залишився б непоміченим.

Барбара вдома (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Раніше Барбара також показала, в чому вона ходить вдома. Модель запостила фото, де вона позує в одній нижній білизні і якро-червоному халаті. Фото явно робив хлопець дівчини, Ділан Спроус. Напівоголене тіло Барбари викликало справжній фурор серед її фоловерів. Що не дивно! Раніше вона просто зачарувала своєю фігурою у вечірньому вбранні.

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