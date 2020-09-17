В шкірі і денимі: Ірина Шейк показала, як поєднати в образі відразу кілька трендів

Ірина Шейк – володарка бездоганних параметрів і відмінного смаку. А тому кожен її вихід стає наочним посібником для фанатів, як створити стильний аутфіт. Оскільки молода мама регулярно виходить на прогулянки зі своєю дочкою Леєю, то найчастіше її модні луки можна побачити на вулицях Нью-Йорка.

Ірина Шейк на прогулянці з донькою (фото: скріншот instagram.com/irinashayk_regina)

Цього разу популярна модель і экс-кохана Бредлі Купера вибрала ефектний і стильний лук, який поєднав в собі відразу кілька трендів. Вона одягла об'ємний шкіряний жакет – у цьому сезоні речі з даного матеріалу користуються особливою популярністю. А також джинси класичного крою з аплікацією у вигляді хрестів. Завершували образ досить відвертий топ, який оголив живіт 34-річної моделі, гостроносі черевики на невисокому каблуці і маленька чорна сумочка. З прикрас вона підібрала сережки різного розміру (ще одна модна фішка), а також намисто і сонцезахисні окуляри у вузькій оправі. Волосся Ірина прибрала в пучок на потилиці, гладко його зачесавши.

Модель обожнює денім (фото: instagram.com/irinashayk)

Лею, яку зіркова мама вже перетворила в юну ікону стилю, вбрали в сукню з пишною фатиновою спідницею. Образ дівчинки завершували білі кеди і яскраво-рожевий рюкзак. На фото, зроблених папараці, вона сиділа в кодисці і насолоджувалася прогулянкою і морозивом.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк знялася повністю оголеною. Дівчина позувала відомому фешн-фотографу Мерту Аласу, який також є її давнім другом.