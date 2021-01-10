Красуня: Світлана Тарабарова позує в самому модному костюмі сезону, спробуємо повторити

Світлана Тарабарова - двічі мама, але, тим не менш, за доглядом за дітьми у співачки залишається час для догляду за собою.

Поки син співачки займається фітнесом в свої юні роки, Світлана демонструє стильні образи і надихає фоловерів виглядати на всі сто, незважаючи на втому і вічне бажання поспати, яке знайоме всім матусям.

Цього разу Тарабарова вирішила показати, як варто носити один з найбільш актуальних костюмів сезону: таку модель вибирають модні блогери зі всього світу.

Розкльошені широкі штани, піджак із запахом і поясом, сучасна класика виглядає стильно і вишукано на Світлані.

Така модель підійде практично до кожного типу фігури. Чорний колір зробить володарку одягу ще більш стрункою. В залежності від того, який взуттям ви захочете доповнити образ - кросівками або підборами, лук перетвориться в кежуал або в більш строгу класику.

Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova/)

Нагадаємо, Світлана Тарабарова стала мамою вдруге у вересні 2020 року, тоді на світ з'явилася її донька Марія. Пізніше співачка зізналася, що це ім'я вони з чоловіком вигадали не просто так. Під час подорожі по Іспанії, а саме в Барселоні, стоячи біля статуї Діви Марії, Світлана вперше відчула ознаки токсикозу.