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Краса у спадок: 21-річна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді знялася в новій відвертій фотосесії

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 22:36
Краса у спадок: 21-річна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді знялася в новій відвертій фотосесії Лілі-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)
Автор: Lite

Лілі-Роуз Депп продовжує підкорювати модну індустрію. 21-річна модель і актриса стала героїнею нового номера російської версії глянцевого журналу Elle. У зйомці вона приміряла масу відвертих образів, показавши свої розкішні природні дані.

Знімки Лілі-Роуз опублікувала у своєму Instagram.

21-річна донька Ванесси Параді і Джонні Деппа вже давно прославилася не менше батьків. Дівчина ходить по подіуму у найвідоміших дизайнерів, знімається у кращих режисерів і позує кращим фотографам. З віком вона стала ще більше нагадувати зовнішністю юну Ванессу, а також свого батька. Що, безумовно, на руку як їй, так і постановникам фотосесій. Нова з них задумала була дуже гарячою.

Краса у спадок: 21-річна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді знялася в новій відвертій фотосесіїКраса у спадок: 21-річна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді знялася в новій відвертій фотосесіїКраса у спадок: 21-річна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді знялася в новій відвертій фотосесіїКраса у спадок: 21-річна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді знялася в новій відвертій фотосесіїКраса у спадок: 21-річна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді знялася в новій відвертій фотосесіїДівчина виросла неймовірною красунею (фото: instagram.com/walkerbunting)

У зйомці Лілі-Роуз позує в одязі від культового будинку Chanel, обличчям якого є вже багато років.

"Це особлива подія - знімати це з моїм кращим другом Elle, сфотографированым моєю єдиною і неповторною @walkerbunting!!! Велике спасибі всій команді!!!", - написала зірка у себе в блозі, викликавши у відповідь шквал емоцій.

Краса у спадок: 21-річна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді знялася в новій відвертій фотосесіїКраса у спадок: 21-річна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді знялася в новій відвертій фотосесіїКраса у спадок: 21-річна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді знялася в новій відвертій фотосесіїКраса у спадок: 21-річна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді знялася в новій відвертій фотосесіїКраса у спадок: 21-річна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді знялася в новій відвертій фотосесіїМодель в новій зйомці (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

"Це вище, ніж чудово", "Малятко", "Я просто не можу! Найбільш приголомшлива жінка", "Принцеса!", "Чудова", - пишуть їй фанати.

Нагадаємо, в минулому році Лілі-Роуз вийшла у світ зі своєю мамою. Обидві вони виглядали розкішно й збоку здавалось, що вони подруги.

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