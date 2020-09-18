Краса у спадок: 54-річна Сінді Кроуфорд блищить в стильній зйомці з 19-річною донькою

Сінді Кроуфорд – легендарна супермодель і одна з найкрасивіших жінок планети, яка як і раніше блищить в рекламних кампаніях кращих брендів. Тепер часто компанію їй складає і її юна дочка Кайя Гербер, яка пішла по стопах своєї знаменитої мами. Одну з нових зйомок разом із 19-річною дочкою Сінді показала кілька годин тому.

Мама і дочка знялися для нового промо відомого бренду Omega. "Коли ваш гараж перетворюється в студію, WFH набуває абсолютно нового значення! На знімальному майданчику з моєю улюбленою моделлю", – поділилася Сінді з фоловерами, запостивши пару фото.

Нова зйомка мами і її доньки (фото: instagram.com/cindycrawford)

На них Кроуфорд і її юна дочка позують в стильних жіночих вбраннях. Сінді приміряла широкі брюки та чорну блузу, а Кайя – чорну сорочку і довгу спідницю. Обом їм зробили легкий макіяж і об'ємні укладки. Під час знімального процесу мама і дочка багато сміялися, обнімалися і виглядали неймовірно щасливими. Судячи з усього, вони чудово провели час на імпровізованому знімальному майданчику.

Сінді з донькою виглядають дуже схожими (фото: instagram.com/cindycrawford)

Шанувальники зазначили, що вони обидві виглядають просто неймовірно. Те, як рідкісна краса матері передалася у спадок її юній дочці, неймовірно вразило шанувальників. "Ви просто богині", "Чудово", "Ви найкращі", – не можуть намилуватися фанати.

Нагадаємо, раніше Сінді демонструвала свою струнку фігуру з яскраво-жовтій сукні.