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Крістен Стюарт, Дакота Джонсон, Джуліанна Мур та інші зірки на Gotham Awards 2021

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Нью-Йорк, Середа 01 грудня 2021 18:31
Крістен Стюарт, Дакота Джонсон, Джуліанна Мур та інші зірки на Gotham Awards 2021 Крістен Стюарт, Дакота Джонсон, Джуліанна Мур (фото: instagram.com/juliannemoore)
Автор: Ольга Турчанікова

Вчора ввечері в Нью-Йорку відбулася церемонія Gotham Awards, де нагороджуються зірки незалежного кіно. Титул "Серіал року" забрала "Гра в кальмара".

Стрічка "Незнайома дочка" від Меггі Джилленхол стала головним тріумфатором: вона перемогла в номінації "Кращий фільм", "Головний прорив серед режисерів", "Кращий сценарій".

Також Олівія Колман отримала нагороду за кращу головну роль в даному фільмі.

На окрему увагу заслуговує підготовка знаменитостей до чергової червоної доріжки. Як відомо, зірки не упускають випадку блиснути вбраннями.

Найрозкішніші образи церемонії показали Крістен Стюарт, Дакота Джонсон, Тесса Томпсон і Джуліанна Мур. Зірки "Гри в кальмара" Лі Джон Дже і Чон Хо Ен також порадували блискучим виходом. Ніколас Кейдж з дружиною з'явилися на червоній доріжці в екстравагантних і стильних вбраннях. Милуємося і іншими гостями вечора.

Крістен Стюарт, Дакота Джонсон, Джуліанна Мур та інші зірки на Gotham Awards 2021

Крістен Стюарт, Дакота Джонсон, Джуліанна Мур (фото: instagram.com/juliannemoore)

Ніколас Кейдж з дружиною

Меггі Джилленхол

Тесса Томпсон

Лі Джон Дже і Чон Хо Ен

Марлі Метлін

Також дивіться новий образ Зендаї, яка блищала в сукні з золотим "хребтом" в Парижі.

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