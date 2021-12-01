Кристен Стюарт, Дакота Джонсон, Джулианна Мур и другие звезды на Gotham Awards 2021
Вчера вечером в Нью-Йорке состоялась церемония Gotham Awards, где награждаются звезды независимого кино. Титул "Сериал года" забрала "Игра в кальмара".
Лента "Незнакомая дочь" от Мэгги Джилленхол стала главным триумфатором: она победила в номинации "Лучший фильм", "Главный прорыв среди режиссеров", "Лучший сценарий".
Также Оливия Колман получила награду за лучшую главную роль в данном фильме.
Отдельного внимания заслуживает подготовка знаменитостей к очередной красной дорожке. Как известно, звезды не упускают случая блеснуть нарядами.
Самые роскошные образы церемонии показали Кристен Стюарт, Дакота Джонсон, Тесса Томпсон и Джулианна Мур. Звезды "Игры в кальмара" Ли Джон Джэ и Чон Хо Ен также порадовали блистательным выходом. Николас Кейдж с женой появились на красной дорожке в экстравагантных и стильных нарядах. Любуемся и другими гостями вечера.
Кристен Стюарт, Дакота Джонсон, Джулианна Мур (фото: instagram.com/juliannemoore)
Николас Кейдж с женой
Мэгги Джилленхол
Тесса Томпсон
Ли Джон Джэ и Чон Хо Ен
Марли Мэтлин
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