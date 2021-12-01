ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кристен Стюарт, Дакота Джонсон, Джулианна Мур и другие звезды на Gotham Awards 2021

Новина українською →
Нью-Йорк, Среда 01 декабря 2021 18:31
Кристен Стюарт, Дакота Джонсон, Джулианна Мур и другие звезды на Gotham Awards 2021 Кристен Стюарт, Дакота Джонсон, Джулианна Мур (фото: instagram.com/juliannemoore)
Автор: Ольга Турчаникова

Вчера вечером в Нью-Йорке состоялась церемония Gotham Awards, где награждаются звезды независимого кино. Титул "Сериал года" забрала "Игра в кальмара".

Лента "Незнакомая дочь" от Мэгги Джилленхол стала главным триумфатором: она победила в номинации "Лучший фильм", "Главный прорыв среди режиссеров", "Лучший сценарий".

Также Оливия Колман получила награду за лучшую главную роль в данном фильме.

Отдельного внимания заслуживает подготовка знаменитостей к очередной красной дорожке. Как известно, звезды не упускают случая блеснуть нарядами.

Самые роскошные образы церемонии показали Кристен Стюарт, Дакота Джонсон, Тесса Томпсон и Джулианна Мур. Звезды "Игры в кальмара" Ли Джон Джэ и Чон Хо Ен также порадовали блистательным выходом. Николас Кейдж с женой появились на красной дорожке в экстравагантных и стильных нарядах. Любуемся и другими гостями вечера.

Кристен Стюарт, Дакота Джонсон, Джулианна Мур и другие звезды на Gotham Awards 2021

Кристен Стюарт, Дакота Джонсон, Джулианна Мур (фото: instagram.com/juliannemoore)

Николас Кейдж с женой

Мэгги Джилленхол

Тесса Томпсон

Ли Джон Джэ и Чон Хо Ен

Марли Мэтлин

Также смотрите новый образ Зендаи, которая блистала в платье с золотым "позвоночником" в Париже.

Читайте LITE в Google News
Голливуд Шоу-бизнес Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Выходные и праздники декабря 2021: сколько будем отдыхать и придется ли отрабатывать
Выходные и праздники декабря 2021: сколько будем отдыхать и придется ли отрабатывать