У крихітному топі і прозорій спідниці: 41-річна Кортні Кардашян блиснула стрункою фігурою

Кортні одягла крихітний чорний топ з кольоровим принтом, який оголив її пишні груди, а також прозору спідницю з пластику, під якою проглядаються високі трусики. Зверху вона накинула довгий чорний плащ. Доповнили лук двоколірні лаковані туфлі на високих підборах, а також чорно-коричнева сумочка з принтом від Fendi.

Кортні в новому образі (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Завершили аутфіт макіяж з яскравими блакитними тінями і блідо-рожевими губами, а також мокра укладка. Виглядала зірка ефектно і стильно.

"Давним-давно в Токіо", - написала зірка. І почула масу компліментів у відповідь. "Це вбрання божевільне, просто вогонь", "Мені сподобався цей образ, і чому Кім цього не зробила. Це було все", "Ти засмучуєш Кім", "Люблю твій стиль", "На тебе цікавіше дивитися", - захоплені фоловери.