Великі ланцюги, асиметричні форми: стиліст показала топ-7 модних сумок на осінь-зиму
Найтрендовіші сумки майбутнього сезону - це сумки з великими ланцюгами і бахромою, а також вже звичні всім шопери і структурні сумки з плечовим ременем.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Самаль Сан.⠀
У новому сезоні дизайнери запропонували чимало цікавих варіантів. Велику популярність набирають плетені сумки, сумки незвичайних асиметричних форм і м'які стьобані. Сумки з великими ланцюгами і бахромою вже звичні, хутряні - цілком логічний тренд холодного сезону, а тоути, шопери і крос-боді, стали вже, мабуть, класикою.
⠀Сумка для монолука (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Яку сумку купити на осінь-зиму 2021-22
- Сумка з ланцюгами - не виходить із трендів вже який сезон поспіль.
- Шопер, підходить для навчання, роботи і просто для походів по шопінг-молам.
- Півмісяць без каркаса - легко і зручно.
- Сумка на плече з металевим декором - яскраво і стильно.
- Хутряна сумка, затишна і мила.
- "Плетена" сумка - ще одна новинка від дизайнерів, яка встигла багатьох підкорити своєю витонченістю.
- Стьобана сумка - практична і точно не банальна!
Яку сумку купити на сезон (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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