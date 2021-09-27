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Великі ланцюги, асиметричні форми: стиліст показала топ-7 модних сумок на осінь-зиму

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Понеділок 27 вересня 2021 20:01
Великі ланцюги, асиметричні форми: стиліст показала топ-7 модних сумок на осінь-зиму Осінь і яскраві кольори - хто сказав, що так не можна? (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Найтрендовіші сумки майбутнього сезону - це сумки з великими ланцюгами і бахромою, а також вже звичні всім шопери і структурні сумки з плечовим ременем.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Самаль Сан.⠀

У новому сезоні дизайнери запропонували чимало цікавих варіантів. Велику популярність набирають плетені сумки, сумки незвичайних асиметричних форм і м'які стьобані. Сумки з великими ланцюгами і бахромою вже звичні, хутряні - цілком логічний тренд холодного сезону, а тоути, шопери і крос-боді, стали вже, мабуть, класикою.

Великі ланцюги, асиметричні форми: стиліст показала топ-7 модних сумок на осінь-зиму

⠀Сумка для монолука (фото: instagram.com/leoniehanne)

Яскраві кольори, величезний розмір: стиліст показала, як носити шарф цієї осені

Яку сумку купити на осінь-зиму 2021-22

  • Сумка з ланцюгами - не виходить із трендів вже який сезон поспіль.

Великі ланцюги, асиметричні форми: стиліст показала топ-7 модних сумок на осінь-зиму

  • Шопер, підходить для навчання, роботи і просто для походів по шопінг-молам.

Великі ланцюги, асиметричні форми: стиліст показала топ-7 модних сумок на осінь-зиму

  • Півмісяць без каркаса - легко і зручно.

Великі ланцюги, асиметричні форми: стиліст показала топ-7 модних сумок на осінь-зиму

  • Сумка на плече з металевим декором - яскраво і стильно.

Великі ланцюги, асиметричні форми: стиліст показала топ-7 модних сумок на осінь-зиму

  • Хутряна сумка, затишна і мила.

Великі ланцюги, асиметричні форми: стиліст показала топ-7 модних сумок на осінь-зиму

  • "Плетена" сумка - ще одна новинка від дизайнерів, яка встигла багатьох підкорити своєю витонченістю.

Великі ланцюги, асиметричні форми: стиліст показала топ-7 модних сумок на осінь-зиму

  • Стьобана сумка - практична і точно не банальна!

Великі ланцюги, асиметричні форми: стиліст показала топ-7 модних сумок на осінь-зиму

Яку сумку купити на сезон (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст показала, як носити грубі черевики цієї осені.

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