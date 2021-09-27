Крупные цепи, ассиметричные формы: стилист показала топ-7 модных сумок на осень-зиму
Самые трендовые сумки будущего сезона - это сумки с крупными цепями и бахромой, а также уже привычные всем шопперы и структурные сумки с плечевым ремнем.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Самаль Сан.⠀
В новом сезоне дизайнеры предложили немало интересных вариантов. Большую популярность набирают плетеные сумки, сумки необычных ассиметричных форм и мягкие стеганые. Сумки с крупными цепями и бахромой уже привычны, меховые - вполне логичный тренд холодного сезона, а тоуты, шоперы и кросс-боди, стали уже, пожалуй, классикой.
⠀Сумка для монолука (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Какую сумку купить на осень-зиму 2021-22
- Сумка с цепями - не выходит из трендов уже который сезон подряд.
- Шопер, подходит для учебы, работы и просто для походов по шопинг-молам.
- Полумесяц без каркаса - легко и удобно.
- Сумка на плечо с металлическим декором - ярко и стильно.
- Меховая сумка, уютная и милая.
- "Плетеная" сумка - еще одна новинка от дизайнеров, которая успела многих покорить своим изяществом.
- Стеганая сумка - практичная и точно не банальная!
Какую сумку купить на сезон (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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