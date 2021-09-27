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Крупные цепи, ассиметричные формы: стилист показала топ-7 модных сумок на осень-зиму

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Понедельник 27 сентября 2021 20:01
Крупные цепи, ассиметричные формы: стилист показала топ-7 модных сумок на осень-зиму Осень и яркие цвета - кто сказал, что так нельзя? (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Самые трендовые сумки будущего сезона - это сумки с крупными цепями и бахромой, а также уже привычные всем шопперы и структурные сумки с плечевым ремнем.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Самаль Сан.⠀

В новом сезоне дизайнеры предложили немало интересных вариантов. Большую популярность набирают плетеные сумки, сумки необычных ассиметричных форм и мягкие стеганые. Сумки с крупными цепями и бахромой уже привычны, меховые - вполне логичный тренд холодного сезона, а тоуты, шоперы и кросс-боди, стали уже, пожалуй, классикой.

Крупные цепи, ассиметричные формы: стилист показала топ-7 модных сумок на осень-зиму

⠀Сумка для монолука (фото: instagram.com/leoniehanne)

Яркие цвета, огромный размер: стилист показала, как носить шарф этой осенью

Какую сумку купить на осень-зиму 2021-22

  • Сумка с цепями - не выходит из трендов уже который сезон подряд.

Крупные цепи, ассиметричные формы: стилист показала топ-7 модных сумок на осень-зиму

  • Шопер, подходит для учебы, работы и просто для походов по шопинг-молам.

Крупные цепи, ассиметричные формы: стилист показала топ-7 модных сумок на осень-зиму

  • Полумесяц без каркаса - легко и удобно.

Крупные цепи, ассиметричные формы: стилист показала топ-7 модных сумок на осень-зиму

  • Сумка на плечо с металлическим декором - ярко и стильно.

Крупные цепи, ассиметричные формы: стилист показала топ-7 модных сумок на осень-зиму

  • Меховая сумка, уютная и милая.

Крупные цепи, ассиметричные формы: стилист показала топ-7 модных сумок на осень-зиму

  • "Плетеная" сумка - еще одна новинка от дизайнеров, которая успела многих покорить своим изяществом.

Крупные цепи, ассиметричные формы: стилист показала топ-7 модных сумок на осень-зиму

  • Стеганая сумка - практичная и точно не банальная!

Крупные цепи, ассиметричные формы: стилист показала топ-7 модных сумок на осень-зиму

Какую сумку купить на сезон (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала, как носить грубые ботинки этой осенью.

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