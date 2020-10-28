RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лаконічно і стильно: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала універсальний образ для ділових зустрічей

Автор: Ольга Турчанікова

Модель віддала перевагу чорно-білому варіанту

Роузі Хантінгтон-Уайтлі – визнана ікона стилю, до луків якої з інтересом придивляються мільйони її шанувальників. Багато образів модель робить універсальними. А значить, їх можуть брати на озброєння жінки всіх типів зовнішності. Один з недавніх аутфітів знаменитості – саме такий.

Роузі в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

Для чергової зйомки Роузі одягла чорну футболку з видовженими рукавами і закритим горлом, а також білі брюки з високою посадкою. Доповнили лаконічний образ невеликого розміру золоті сережки-кільця. Волосся зірка вирівняла і поклала на прямий проділ, а макіяж зробила в нейтральних тонах, підкресливши лінію брів і добре пропрацювавши тон лиця.

Популярні новини

Такий лук дівчині створили для чергової колаборації – Роузі створила серію зручних і стильних косметичок. Одну з них модель тримає у себе в руках, варіанти в інших відтінках вона виклала тут же в галереї.

Роузі як завжди бездоганна (фото: instagram.com/rosiehw)

Шанувальники високо оцінили черговий незвичайний образ зірки, засипавши її приємними словами. Багато з них відзначили, що давно чекали на щось подібне – універсальне і просте, але в той же час стильне.

Нагадаємо, раніше Роузі показала найбільш модні варіанти верхнього одягу на холодний сезон. Цієї зими кохана Джейсона Стетхема пропонує носити як класичні пальто, так і комфортні стьобані куртки і дублянки. Беремо на озброєння!

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Роузі Хантінгтон-Уайтлімодельстиль