Лаконічно і стильно: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала універсальний образ для ділових зустрічей

Роузі Хантінгтон-Уайтлі – визнана ікона стилю, до луків якої з інтересом придивляються мільйони її шанувальників. Багато образів модель робить універсальними. А значить, їх можуть брати на озброєння жінки всіх типів зовнішності. Один з недавніх аутфітів знаменитості – саме такий.

Роузі в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

Для чергової зйомки Роузі одягла чорну футболку з видовженими рукавами і закритим горлом, а також білі брюки з високою посадкою. Доповнили лаконічний образ невеликого розміру золоті сережки-кільця. Волосся зірка вирівняла і поклала на прямий проділ, а макіяж зробила в нейтральних тонах, підкресливши лінію брів і добре пропрацювавши тон лиця.

Такий лук дівчині створили для чергової колаборації – Роузі створила серію зручних і стильних косметичок. Одну з них модель тримає у себе в руках, варіанти в інших відтінках вона виклала тут же в галереї.

Роузі як завжди бездоганна (фото: instagram.com/rosiehw)

Шанувальники високо оцінили черговий незвичайний образ зірки, засипавши її приємними словами. Багато з них відзначили, що давно чекали на щось подібне – універсальне і просте, але в той же час стильне.

Нагадаємо, раніше Роузі показала найбільш модні варіанти верхнього одягу на холодний сезон. Цієї зими кохана Джейсона Стетхема пропонує носити як класичні пальто, так і комфортні стьобані куртки і дублянки. Беремо на озброєння!