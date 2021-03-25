Лампаси і шкіра: стиліст назвала актуальні штани весни 2021
З року в рік жіночі штани ставали все більш популярними і сьогодні можна сміливо назвати їх незамінним предметом жіночого гардеробу. Модні брюки відмінно виглядають у вечірніх та святкових образах, а також універсальні і зручні в повсякденному носінні. Стиліст Анастасія Амстердам розповіла, які моделі брюк будуть в моді навесні 2021.
Актуальні і стильні варіанти експерт показала на своїй сторінці в Instagram.
Модні штани весни 2021:
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Палаццо. Любов моя навіки. Ні на що не проміняю і якщо мене змусять вибрати одні-єдині штани, то це будуть палаццо.
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Прямі. Так, просто прямі брюки. Можуть бути вкорочені або нормальної довжини. Класика в кращому вигляді.
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Банани. Брюки з защипами на талії, завужені до низу. Зазвичай до щиколотки. Одні з найбільш універсальних штанів.
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Шкіряні. Можуть бути будь-якого вільного крою, не скіні. Шкіряні легінси канули в лету, забудьте.
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Лампаси. Уууу, щось новеньке. Прибираємо зв'язку "лампаси=спорт". Зараз смужки будуть скрізь, навіть на класичних брюках. Бонус? Шикарно витягує ногу і полегшує силует.
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Штрипки. Зараз всі згадають гамаші з 90х. Носимо з сукнями, туніками, довгими сорочками.
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)
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