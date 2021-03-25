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Лампаси і шкіра: стиліст назвала актуальні штани весни 2021

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 12:39
Лампаси і шкіра: стиліст назвала актуальні штани весни 2021 Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

З року в рік жіночі штани ставали все більш популярними і сьогодні можна сміливо назвати їх незамінним предметом жіночого гардеробу. Модні брюки відмінно виглядають у вечірніх та святкових образах, а також універсальні і зручні в повсякденному носінні. Стиліст Анастасія Амстердам розповіла, які моделі брюк будуть в моді навесні 2021.

Актуальні і стильні варіанти експерт показала на своїй сторінці в Instagram.

Модні штани весни 2021:

Палаццо. Любов моя навіки. Ні на що не проміняю і якщо мене змусять вибрати одні-єдині штани, то це будуть палаццо.

Лампаси і шкіра: стиліст назвала актуальні штани весни 2021

Прямі. Так, просто прямі брюки. Можуть бути вкорочені або нормальної довжини. Класика в кращому вигляді.

Лампаси і шкіра: стиліст назвала актуальні штани весни 2021

Банани. Брюки з защипами на талії, завужені до низу. Зазвичай до щиколотки. Одні з найбільш універсальних штанів.

Лампаси і шкіра: стиліст назвала актуальні штани весни 2021

Шкіряні. Можуть бути будь-якого вільного крою, не скіні. Шкіряні легінси канули в лету, забудьте.

Лампаси і шкіра: стиліст назвала актуальні штани весни 2021

Лампаси. Уууу, щось новеньке. Прибираємо зв'язку "лампаси=спорт". Зараз смужки будуть скрізь, навіть на класичних брюках. Бонус? Шикарно витягує ногу і полегшує силует.

Лампаси і шкіра: стиліст назвала актуальні штани весни 2021

Штрипки. Зараз всі згадають гамаші з 90х. Носимо з сукнями, туніками, довгими сорочками.

Лампаси і шкіра: стиліст назвала актуальні штани весни 2021
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Нагадаємо, стиліст Ксенія Господінова розповіла, як знайти свій стиль в одязі, який буде відповідати вашому характеру.

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