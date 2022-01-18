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Латекс і атлас: 17-річна дочка Беллуччі і Касселя розбурхує уяву в новому фотосеті

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Вівторок 18 січня 2022 11:07
Латекс і атлас: 17-річна дочка Беллуччі і Касселя розбурхує уяву в новому фотосеті Діва Кассель (фото: instagram.com/d.casseluxxi)
Автор: Ольвія Агаркова

Дева Кассель - дочка нев'янучої і спокусливої Моніки Беллуччі і харзматичного Венсана Касселя виросла справжньою красунею. Дякуючи ефектним зовнішнім даним, вона вважається однією з найбільш перспективних починаючих моделей.

Зайвим доказом цьому служити нова гаряча фотосесія 17-річної Деви, якою вона поділилася в Instagram.

Дочка акторів знялася в кардинально різних образах, а автором ефектних знімків став фешн-фотограф Бастієн Барад.

На окремих кадрах починаюча зірка світових подіумів разюче нагадує свою знамениту матір Моніку Беллуччі.

Латекс і атлас: 17-річна дочка Беллуччі і Касселя розбурхує уяву в новому фотосеті

Діва Кассель (фото: instagram.com/d.casseluxxi)

Одночасно чарівна і спокуслива Дева позувала в облягаючому латексному комбінезоні, невагомій хмарі білого фатину і атласній корсетній сукні.

Латекс і атлас: 17-річна дочка Беллуччі і Касселя розбурхує уяву в новому фотосеті

Латекс і атлас: 17-річна дочка Беллуччі і Касселя розбурхує уяву в новому фотосеті

Латекс і атлас: 17-річна дочка Беллуччі і Касселя розбурхує уяву в новому фотосеті

Латекс і атлас: 17-річна дочка Беллуччі і Касселя розбурхує уяву в новому фотосеті

Діва Кассель (фото: instagram.com/d.casseluxxi)

До слова, під одним з фото можна побачити емодзі від нинішньої дружини батька Деви, Венсана Касселя - супермоделі Тіни Кунакі. Вона залишила під кадром смайлик зі здивованим обличчям з відкритим ротом, висловлюючи своє захоплення.

Дева встигла відзначитися на модному терені і може похвалитися вражаючими колабораціями.

У свої 17 вона вже стала обличчям Dolce & Gabbana, з'явилася на обкладинках парочки культових фешн-журналів і знялася в гучних рекламних кампаніях.

Нагадаємо, що нещодавно Дева Кассель прикрасила обкладинку іспанського Glamour і покрасувалася в романтичному і фантазійному платті з молочного фатину.

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