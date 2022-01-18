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Латекс и атлас: 17-летняя дочь Беллуччи и Касселя будоражит воображение в новом фотосете

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 11:07
Латекс и атлас: 17-летняя дочь Беллуччи и Касселя будоражит воображение в новом фотосете Дева Кассель (фото: instagram.com/d.casseluxxi)
Автор: Ольвия Агаркова

Дева Кассель - дочь неувядающей и соблазнительной Моники Беллуччи и харзматичного Венсана Касселя выросла настоящей красавицей. Благодаря эффектным внешним данным, она считается одной из самые подающих надежды и перспективных восходящих моделей.

Лишним доказательством этому служить новая горячая фотосессия 17-летней Девы, которой она поделилась в Instagram.

Дочь актеров снялась в кардинально разных образах, а автором эффектных снимков стал фэшн-фотограф Бастиен Барад.

На отдельных кадрах восходящая звезда мировых подиумов поразительно напоминает свою знаменитую мать Монику Беллуччи.

Латекс и атлас: 17-летняя дочь Беллуччи и Касселя будоражит воображение в новом фотосете

Дева Кассель (фото: instagram.com/d.casseluxxi)

Одновременно обворожительная и соблазнительная Дева позировала в облегающем латексном комбинезоне, невесомом облаке белого фатина и атласном корсетном платье.

Латекс и атлас: 17-летняя дочь Беллуччи и Касселя будоражит воображение в новом фотосете

Латекс и атлас: 17-летняя дочь Беллуччи и Касселя будоражит воображение в новом фотосете

Латекс и атлас: 17-летняя дочь Беллуччи и Касселя будоражит воображение в новом фотосете

Латекс и атлас: 17-летняя дочь Беллуччи и Касселя будоражит воображение в новом фотосете

Дева Кассель (фото: instagram.com/d.casseluxxi)

К слову, под одним из фото можно увидеть эмодзи от нынешней жены отца Девы, Венсана Касселя – супермодели Тины Кунаки. Она оставила под кадром смайлик с удивленным лицом с открытым ртом, выражая свое восхищение.

Дева успела отметиться на модном поприще и может похвастаться впечатляющими коллаборациями.

В свои 17 она уже стала лицом Dolce & Gabbana, появилась на обложках парочки культовых фэшн-журналов и снялась в громких рекламных кампаниях.

Напомним, что недавно Дева Кассель украсила обложку испанского Glamour и покрасовалась в романтичном и фантазийном платье из молочного фатина.

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