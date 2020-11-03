В латексі і ланцюгах: 19-річна дочка Сінді Кроуфорд знялася в провокаційній зйомці для глянцю

Кайя Гербер - дочка легендарної супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд і екс-манекенника Ренді Гербера - продовжує підкорювати модну індустрію. Цього разу дівчина прикрасила собою ювілейний випуск відомого глянцевого видання i-D. Тут модель приміряла речі з осінньо-зимової колекції кращих брендів, а також продемонструвала свою струнку фігуру, яка викликає чимало суперечок у мережі.

Кайя в новій фотосесії (фото: instagram.com/i_d)

Кайя позує на фото в об'ємному чорному пуховику, плащі, а також спокусливій сукні з латексу, облягаючій по фігурі. Є тут і образ в сяючому вбранні, який нагадує про сезон свят та вечірок, що стрімко наближається. Зухвалу нотку всім лукам надала зачіска – волосся дівчині для зйомки пофарбували в рудий відтінок, зробивши пишну укладку і яскравий макіяж з підведеними очима і чуттєвими губами.

До речі, днями стало відомо, що Кайя Гербер закрутила черговий роман. Новим обранцем дівчини став 23-річний актор Джейкоб Елорде. Чутки про їхні стосунки з'явилися ще у вересні. А на честь Хеллоуїна закохані зробили образи в дусі Елвіса Преслі і його дружини Прісцилли. Фото юна модель виклала у себе на сторінці у мережі Instagram, тим самим підтвердивши свій роман.

Раніше ми писали, що дівчину підозрювали в близьких відносинах з британською супермоделлю Карою Делевінь.