Легкі сукні і безліч шарів: стиліст показала кращі образи в бохо-стилі на літо
Бохо-шик: так чи ні? Які картинки виникають у вас в голові при цих словах? Правильно, легкі сукні, безліч шарів, рюшів, воланів і макраме!
Цей стиль вже не перший сезон радує своєю різноманітністю. А найсміливіші продовжують вбиратися в яскраві сукні і влітку 2021.
Стилістка Зоя Паніна показала у своєму Instagram кращі образи в бохо-стилі.
- Вважається, що стиль бохо прийшов до нас з Чехії разом з циганами. Bohemiens - вихідці з Богемії, бродячі артисти і цигани-кочівники.
- Саме вони принесли манеру яскраво і химерно одягатися у Францію. Там вони подружилися з початківцями і бідними письменниками, художниками і акторами. І пішло-поїхало.
Але бохо - це не тільки і не стільки про одяг. Це про самовираження і про посил світу. Саме тому, коли ми бачимо дівчину-бохо, відразу зрозуміло - творча людина. Художниця, напевно?
Сьогодні бохо сміливо поєднує речі, які не можуть ужитися ні в одному іншому стилі.
Як одягнутися в бохо-стилі
1. Вибирайте яскраві бохо-аксесуари, хустки і капелюхи, масивні прикраси.
2. На кожен день вибирайте окремі елементи цього стилю, не обов'язково вбиратися в бохо з ніг до голови.
3. Бісер, шкіра, натуральні камені - незмінні супутники бохо-стилю.
4. Також відмінно виглядає в лінивих нарядах мікс фанк.
5. І, нарешті, якщо хочеться вбратися в бохо-стилі, тут неодмінно потрібні багатошаровість і / або рюші з воланами.
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Як вбратися в бохо-стилі (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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