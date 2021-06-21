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Легкі сукні і безліч шарів: стиліст показала кращі образи в бохо-стилі на літо

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Понеділок 21 червня 2021 19:07
Легкі сукні і безліч шарів: стиліст показала кращі образи в бохо-стилі на літо Стиль бохо - для найсміливіших (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Автор: Тетяна Турчанікова

Бохо-шик: так чи ні? Які картинки виникають у вас в голові при цих словах? Правильно, легкі сукні, безліч шарів, рюшів, воланів і макраме!

Цей стиль вже не перший сезон радує своєю різноманітністю. А найсміливіші продовжують вбиратися в яскраві сукні і влітку 2021.

Стилістка Зоя Паніна показала у своєму Instagram кращі образи в бохо-стилі.

  • Вважається, що стиль бохо прийшов до нас з Чехії разом з циганами. Bohemiens - вихідці з Богемії, бродячі артисти і цигани-кочівники.
  • Саме вони принесли манеру яскраво і химерно одягатися у Францію. Там вони подружилися з початківцями і бідними письменниками, художниками і акторами. І пішло-поїхало.

Але бохо - це не тільки і не стільки про одяг. Це про самовираження і про посил світу. Саме тому, коли ми бачимо дівчину-бохо, відразу зрозуміло - творча людина. Художниця, напевно?

Сьогодні бохо сміливо поєднує речі, які не можуть ужитися ні в одному іншому стилі.

Як одягнутися в бохо-стилі

1. Вибирайте яскраві бохо-аксесуари, хустки і капелюхи, масивні прикраси.

Легкі сукні і безліч шарів: стиліст показала кращі образи в бохо-стилі на літо

2. На кожен день вибирайте окремі елементи цього стилю, не обов'язково вбиратися в бохо з ніг до голови.

Легкі сукні і безліч шарів: стиліст показала кращі образи в бохо-стилі на літо

3. Бісер, шкіра, натуральні камені - незмінні супутники бохо-стилю.

Легкі сукні і безліч шарів: стиліст показала кращі образи в бохо-стилі на літо

4. Також відмінно виглядає в лінивих нарядах мікс фанк.

Легкі сукні і безліч шарів: стиліст показала кращі образи в бохо-стилі на літо

5. І, нарешті, якщо хочеться вбратися в бохо-стилі, тут неодмінно потрібні багатошаровість і / або рюші з воланами.

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Легкі сукні і безліч шарів: стиліст показала кращі образи в бохо-стилі на літо

Як вбратися в бохо-стилі (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше Андре Тан показав, як носити білу сорочку влітку 2021.

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