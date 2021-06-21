ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Летящие платья и множество слоев: стилист показала лучшие образы в бохо-стиле на лето

Новина українською →
Понедельник 21 июня 2021 19:07
Летящие платья и множество слоев: стилист показала лучшие образы в бохо-стиле на лето Стиль бохо - для самых смелых (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Автор: Татьяна Турчаникова

Бохо-шик: да или нет? Какие картинки возникают у вас в голове при этих словах? Правильно, летящие платья, множество слоев, рюшей, воланов и макраме!

Этот стиль уже не первый сезон радует своим разнообразием. А самые смелые продолжают наряжаться в яркие платья и летом 2021.

Стилистка Зоя Панина показала в своем Instagram лучшие образы в бохо-стиле.

  • Считается, что стиль бохо пришел к нам из Чехии вместе с цыганами. Bohemiens - выходцы из Богемии, бродячие артисты и цыгане-кочевники.
  • Именно они принесли манеру ярко и причудливо одеваться во Францию. Там они подружились с начинающими и бедными писателями, художниками и актерами. И пошло-поехало.

Но бохо - это не только и не столько про одежду. Это про самовыражение и про посыл миру. Именно поэтому, когда мы видим девушку-бохо, сразу понятно - творческий человек. Художница, наверное?

Сегодня бохо смело сочетает вещи, которые не могут ужиться ни в одном другом стиле.

Как одеться в бохо-стиле

1. Выбирайте яркие бохо-аксессуары, платки и шляпы, массивные украшения.

Летящие платья и множество слоев: стилист показала лучшие образы в бохо-стиле на лето

2. На каждый день выбирайте отдельные элементы этого стиля, не обязательно наряжаться в бохо с ног до головы.

Летящие платья и множество слоев: стилист показала лучшие образы в бохо-стиле на лето

3. Бисер, кожа, натуральные камни - неизменные спутники бохо-стиля.

Летящие платья и множество слоев: стилист показала лучшие образы в бохо-стиле на лето

4. Также отлично смотрится в лених нарядах микс фанк.

Летящие платья и множество слоев: стилист показала лучшие образы в бохо-стиле на лето

5. И, наконец, если хочется нарядиться в бохо-стиле, тут непременно нужны многослойность и / или рюши с воланами.

Лен и хлопок: стилист показала лучшие наряды для жаркой погоды в городе

Летящие платья и множество слоев: стилист показала лучшие образы в бохо-стиле на лето

Как нарядиться в бохо-стиле (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше Андре Тан показал, как носить белую рубашку летом 2021.

Читайте LITE в Google News
стиль мода стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
День летнего солнцестояния 21 июня: что строго запрещено делать
День летнего солнцестояния 21 июня: что строго запрещено делать