Краща альтернатива чебурашкам: стиліст показала, які дублянки в тренді цієї зими

Вже не першу зиму з приходом холодів вулиці наповнюють шуби-чебурашки і куртки-оверсайз. Правда, цього року і тим, і іншим доведеться трохи посунутися.

Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram розповіла, що шубкам зі штучного хутра, як і курткам з пуховиками взимку 2021-2022 на п'яти наступлять дублянки. Головне - вибрати трендову модель.

Дублянка (фото: instagram.com/emilisindlev) "Чисто технічно штучну дублянку, на відміну від, наприклад, штучної шуби, не утеплиш. У шуби є підкладка (під неї і ставиться утеплювач), дублянка ж являє собою єдиний матеріал - шкіри / замші з хутром. Тому має сенс купувати натуральну дублянку або вінтаж з 90-х". Які дублянки в тренді взимку 2021-2022 Все ще в темі дублянки-авіатори Прості лаконічні дублянки-пальто Вінтажні дублянки 90-х, типу напівпальто Руді, чорні, коричневі кольори і різні фактури Яку дублянку обрати (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)