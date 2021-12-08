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Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимой

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Среда 08 декабря 2021 10:01
Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимой Какую дубленку купить на зиму (фото: instagram.com/emilisindlev)
Автор: Татьяна Турчаникова

Вот уже не первую зиму с приходом холодов улицы наполняют шубы-чебурашки и куртки-оверсайз. Правда, в этом году и тем, и другим придется немного подвинуться.

Стилист Соня Горчакова в своем Instagram рассказала, что шубкам из искусственного меха, как и курткам с пуховиками зимой 2021-2022 на пятки наступят дубленки. Главное - выбрать трендовую модель.

Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимойДубленка (фото: instagram.com/emilisindlev)

"Чисто технически искусственную дубленку, в отличие от, например, искусственной шубы, не утеплишь. У шубы есть подкладка (под нее и ставится утеплитель), дубленка же представляет собой единый материал - кожи / замши с мехом. Поэтому имеет смысл покупать натуральную дубленку или винтаж из 90-х".

Какие дубленки в тренде зимой 2021-2022

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Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимойЛучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимойЛучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимой

  • Простые лаконичные дубленки-пальто

Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимойЛучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимой

  • Винтажные дубленки 90-х, типа полупальто

Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимой

  • Рыжие, черные, коричневые цвета и разные фактуры

Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимойЛучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимойЛучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимойКакую дубленку выбрать (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист показала самую трендовую обувь на плоском ходу на зиму.

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