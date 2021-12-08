Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимой
Вот уже не первую зиму с приходом холодов улицы наполняют шубы-чебурашки и куртки-оверсайз. Правда, в этом году и тем, и другим придется немного подвинуться.
Стилист Соня Горчакова в своем Instagram рассказала, что шубкам из искусственного меха, как и курткам с пуховиками зимой 2021-2022 на пятки наступят дубленки. Главное - выбрать трендовую модель.
Дубленка (фото: instagram.com/emilisindlev)
"Чисто технически искусственную дубленку, в отличие от, например, искусственной шубы, не утеплишь. У шубы есть подкладка (под нее и ставится утеплитель), дубленка же представляет собой единый материал - кожи / замши с мехом. Поэтому имеет смысл покупать натуральную дубленку или винтаж из 90-х".
Какие дубленки в тренде зимой 2021-2022
- Все еще в теме дубленки-авиаторы
- Простые лаконичные дубленки-пальто
- Винтажные дубленки 90-х, типа полупальто
- Рыжие, черные, коричневые цвета и разные фактуры
Какую дубленку выбрать (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше стилист показала самую трендовую обувь на плоском ходу на зиму.