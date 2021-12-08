Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимой

Вот уже не первую зиму с приходом холодов улицы наполняют шубы-чебурашки и куртки-оверсайз. Правда, в этом году и тем, и другим придется немного подвинуться.

Стилист Соня Горчакова в своем Instagram рассказала, что шубкам из искусственного меха, как и курткам с пуховиками зимой 2021-2022 на пятки наступят дубленки. Главное - выбрать трендовую модель.

Дубленка (фото: instagram.com/emilisindlev) "Чисто технически искусственную дубленку, в отличие от, например, искусственной шубы, не утеплишь. У шубы есть подкладка (под нее и ставится утеплитель), дубленка же представляет собой единый материал - кожи / замши с мехом. Поэтому имеет смысл покупать натуральную дубленку или винтаж из 90-х". Какие дубленки в тренде зимой 2021-2022 Все еще в теме дубленки-авиаторы Простые лаконичные дубленки-пальто Винтажные дубленки 90-х, типа полупальто Рыжие, черные, коричневые цвета и разные фактуры Какую дубленку выбрать (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)