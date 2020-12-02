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Діти

Мамин зайчик: Наталя Водянова показала рідкісне фото молодшого сина від Антуана Арно

Автор: Lite

Наталя Водянова - багатодітна мама, яка обожнює робити пости про свої дітей. Але якщо старші - Лукас, Нева і Віктор - постійно з'являються на сторінці відомої моделі, то молодші - Максим і Роман - досить велика рідкість. Причому обличчя дітей від Антуана Арно Водянова завжди закриває смайлами або ж знімає дітей зі спини.

Роман в маминому блозі рідкісний гість (фото: instagram.com/natasupernova)

Цього разу Наталя вирішила показати фото молодшого дитини - 4-річного Романа, який народився в один день з чоловіком Водянової. Малюк позує на тлі різдвяної ялинки, яка вже прикрасила будинок знаменитої родини у Франції. Він тримає в руках традиційні іграшки у вигляді палиці Санта-Клауса, зображуючи ріжки або вушка. І хоча на тлі яскравих вогнів видно тільки силует хлопчика, він виглядає вже зовсім дорослим. Миле фото Водянова запостила в зникаючі сторіз, а тому фоловери не змогли висловити свій захват від малюка.

Наталя і Антуан (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, не так давно модель показувала і одного з синів від британського лорда Джастіна Портмана. 13-річний Віктор в блозі мами давно славиться найбільш розумним і артистичним. Зазвичай хлопчик віртуозно складає Кубик Рубіка. Але в цього разу Водянова показала, що він відмінно грає в шахи.

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Новини України модельНаталія Водянова