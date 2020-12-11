Вся в маму: Хайді Клум з 16-річною донькою знялися в зухвалій фотосесії для Vogue

Хайді Клум стала учасницею чарівною зйомки від відомого глянцевого журналу Vogue Germany, знявшись разом зі своєю 16-річною дочкою Ліні. Це перша обкладинка юної красуні, яка, схоже, має намір піти по стопах матері.

"Я впевнена, що тебе чекають захоплюючі пригоди. Vogue - це найкращий спосіб почати кар'єру мрії. І навіть якщо мені буде трохи важко відпустити тебе в цей світ, я завжди буду робити все, щоб ти була щаслива, і щоб твої мрії збулися. Я пишаюся тим, що я твоя мама", - написала Клум в пості, де показала спільне фото.

Дебютна обкладинка Ліні (фото: instagram.com/heidiklum)

На обкладинці обидві красуні приміряли стильні костюми в одній колірній гамі. Хайді - з бордовим піджаком і синіми брюками, а Лінь - навпаки. Довге світле волосся, легкий натуральний макіяж - виглядають мама і дочка однаково стильними і просто чарівними. Хайді також виклала в мережу відео, на якому вони позують в чорно-білих спокусливих образах.

Хайді і Ліні просто підірвали мережу (відео: instagram.com/heidiklum)

"Це щось особливе для мене! Спасибі, що дали цьому статися", - написала юна красуня. "Я люблю тебе, моя солодка Ліні", - не могла стримати емоцій сама Хайді. "Так неймовірно чудово", "Це щось", "Ви такі гарні", "Вся в маму", "Вау, це щось", "Вітаю", - приєдналися численні фолловери зіркової сім'ї.

Раніше ми писали, що Хайді Клум демонструє досконале тіло в сміливому вбранні.