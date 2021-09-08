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Міні-шорти і тренч: Ірина Шейк показала провокаційний осінній образ

Автор: RBC.UA

Ірина Шейк вирушила до Лондона, звідки вже виклала кілька знімків. Модель показала зустріч з друзями зі світу моди, наповнену, як завжди, веселощами і вечірками.

На першому фото модель демонструє лук в чорно-білому кольорі, який складається суцільно зі стильних новинок від Burberry.

Ірина позує в чорних коротких шортах, білій сорочці, а також класичному плащі від іменитого бренду. Доповнюють образ чорні ж лофери, які модель одягла з високими білими шкарпетками. Волосся Шейк зібрали в гладку укладку на потилиці, а макіяж виконали легкий. Як видно, в новому сезоні не здає позицій тренд на натуральність. І він неймовірно до лиця Ірині!

Ірина Шейк в Лондоні (фото: instagram.com/irinashayk)

Вона сидить прямо на столі, дивлячись в камеру з викликом. На спільних вечірках, де збираються фотографи, дизайнери і моделі, такі фешн-фото - не рідкість. Шанувальники оцінили кадр на вищий бал, засипавши 35-річну красуню палаючими сердечками і коментарями, в яких не втомлюються її хвалити. Як відомо, у моделі неймовірно лояльна аудиторія, яка стежить за кожним її кроком.

Раніше Ірина Шейк вже показувала, що носить міні-шорти навіть на прогулянки містом.

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