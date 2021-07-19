Міні-спідниця і асиметричний топ: Белла Хадід демонструє ідеальну фігуру на прогулянці

Белла показала кілька фото, зроблених під час зустрічі з друзями. На вечірній вихід вона підібрала собі джинсову міні-спідницю з запахом, а також асиметричні топ з одним рукавом і високим коміром. Завершили наряд чоботи на шпильках, як завжди - маса браслетів та інших прикрас. А ось макіяж в цей раз популярна модель робити не стала. Як і укладання: волосся Белла розпустила по плея, злегка підкрутивши їх.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

До слова, зараз Белла знову повернулася до темно-каштанового кольору волосся. А в минулому році активно експериментувала з відтінками блонда. Шанувальники впевнені, що моделі до лиця будь-який стиль. А ось модельні агенти вважають за краще бачити Беллу брюнеткою. Якось Белла зізнавалася, що від природи вона світловолоса, але через роботу змушена фарбуватися: так її образ відрізняється від образу старшої сестри Джіджі, що обом на руку.