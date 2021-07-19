RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міні-спідниця і асиметричний топ: Белла Хадід демонструє ідеальну фігуру на прогулянці

Автор: RBC.UA

Після яскравих виходів на Каннському кінофестивалі Белла Хадід продовжує розбурхувати уяву фанатів.

Новий пост вона присвятила наряду на кожен день. Але зробила його незвичайним і спокусливим.

Белла показала кілька фото, зроблених під час зустрічі з друзями. На вечірній вихід вона підібрала собі джинсову міні-спідницю з запахом, а також асиметричні топ з одним рукавом і високим коміром. Завершили наряд чоботи на шпильках, як завжди - маса браслетів та інших прикрас. А ось макіяж в цей раз популярна модель робити не стала. Як і укладання: волосся Белла розпустила по плея, злегка підкрутивши їх.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

До слова, зараз Белла знову повернулася до темно-каштанового кольору волосся. А в минулому році активно експериментувала з відтінками блонда. Шанувальники впевнені, що моделі до лиця будь-який стиль. А ось модельні агенти вважають за краще бачити Беллу брюнеткою. Якось Белла зізнавалася, що від природи вона світловолоса, але через роботу змушена фарбуватися: так її образ відрізняється від образу старшої сестри Джіджі, що обом на руку.

Також раніше Белла Хадід показавши, як вона відпочиває в компанії друзів на яхті.

Читайте LITE в Google News
красотафигурастильмодамодель