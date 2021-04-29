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Міні-спідниця і шуба на голе тіло: Хейлі Бібер демонструє струнку фігуру в зухвалому образі

Новость на русском → США, Четвер 29 квітня 2021 18:16
Міні-спідниця і шуба на голе тіло: Хейлі Бібер демонструє струнку фігуру в зухвалому образі Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Lite

Хейлі Бібер взяла участь у новій фотосесії для SAINT LAURENT, примірявши речі з зимової колекції 2021. Результат вийшов вартий уваги!

Фото вона запостила в особистому блозі, відзначивши всіх причетних до нової фешн-історії.

Хейлі Бібер відома своєю любов'ю до моди і модних речей. Дівчина обожнює приміряти образи всіх стилів і, потрібно відзначити, на її стрункому тілі вони завжди виглядають бездоганно. Цього разу вона показала зухвалий і сміливий лук, який не всім припаде до душі. Але тим, хто любить розбурхувати уяву публіки, варто придивитися!

Міні-спідниця і шуба на голе тіло: Хейлі Бібер демонструє струнку фігуру в зухвалому образіХейлі Бібер на новому фото (фото: instagram.com/haileybieber)

Хейлі одягла міні-спідницю бузкового відтінку, а також чорно-білу шубку на голе тіло. Доповнили вбрання чорні колготки, що вічно стають причиною суперечок діячів фешн-індустрії, але щороку повертаються в наші гардероби. А завершили лук туфлі-човники и масивне сріблясте Кольє.

Для цієї фотосесії Бібер демонструвала і інші розкішні вбрання, які періодично викладає в мережу.

Нагадаємо, нещодавно дружина Джастіна Бібера показала нову стильну зйомку для відомого глянцю.

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