Міні-спідниця і шуба на голе тіло: Хейлі Бібер демонструє струнку фігуру в зухвалому образі
Хейлі Бібер взяла участь у новій фотосесії для SAINT LAURENT, примірявши речі з зимової колекції 2021. Результат вийшов вартий уваги!
Фото вона запостила в особистому блозі, відзначивши всіх причетних до нової фешн-історії.
Хейлі Бібер відома своєю любов'ю до моди і модних речей. Дівчина обожнює приміряти образи всіх стилів і, потрібно відзначити, на її стрункому тілі вони завжди виглядають бездоганно. Цього разу вона показала зухвалий і сміливий лук, який не всім припаде до душі. Але тим, хто любить розбурхувати уяву публіки, варто придивитися!
Хейлі Бібер на новому фото (фото: instagram.com/haileybieber)
Хейлі одягла міні-спідницю бузкового відтінку, а також чорно-білу шубку на голе тіло. Доповнили вбрання чорні колготки, що вічно стають причиною суперечок діячів фешн-індустрії, але щороку повертаються в наші гардероби. А завершили лук туфлі-човники и масивне сріблясте Кольє.
Для цієї фотосесії Бібер демонструвала і інші розкішні вбрання, які періодично викладає в мережу.
Нагадаємо, нещодавно дружина Джастіна Бібера показала нову стильну зйомку для відомого глянцю.