"Мені перестати старіти?": Сара Джессіка Паркер різко відповіла на критику своєї зовнішності

Як відомо, з початком зйомок нового сезону серіалу актриси, яким на даний момент за 50, піддаються жорсткій критиці. Хейтери розносять зовнішній вигляд героїнь, докоряючи їх за зморшки і сиве волосся. А також пишуть, що в їхньому віці зніматися в подібних серіалах вже "соромно". Як головна героїня, Сара Джессіка постраждала від подібних нападок більше за інших.

Сара та її колеги у новому сезоні (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

І в інтерв'ю вона вирішила не замовчувати цю тему, а висловити свою думку.

"О, скільки я чую мізогіністичних розмов, які ніколи б не стали б обговорюватися, якби мова йшла про чоловіків. Сиве волосся. О, Боже, у неї сиве волосся? Коли я бачу сивого Енді Коена, він сприймається благородним і розкішним. Чому для нього бути з сивиною нормально, а для жінки ні? Я навіть не знаю, як це коментувати. У соціальних мережах всі обожнюють висловитися. У однієї багато зморшок. У другій занадто мало зморшок…

Таке враження, що люди навмисно хочуть викликати у жінок дискомфорт. Здається, що їм приносить задоволення, коли нам боляче від того, хто ми. Коли ми вибираємо бути собою, відмовляємося від вигаданих ідеалів, коли ми робимо щось приємне і зручне для себе. Окей, я знаю, як я виглядаю, і тут у мене немає вибору. Що мені робити? Перестати старіти? Зникнути?".

Сара відповіла хейтерам (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

У своєму Instagram Сара зробила пост, де постаралася висловити: від віку не залежить те, з яким захопленням вона сприймає життя і свою роботу. І вважає за потрібне закладати ці цінності у своїх дочках з дитинства. У ньому знаменитість відзначила:

"Мої дочки ахнули і сказали: "Мамо, ти на обкладинці Vogue?". Я поділяю їх здивування. Але також величезне спасибі Анні за те, що вона повернула мене, і чудову команду, яка зібралася в ту неділю не так давно. У нас було все! Капелюхи, масивні і крихітні сукні, туфлі, туфлі, туфлі, вулиці Нью-Йорка... Я пишаюся. Отже, я розповідаю про те, що сталося в той день", - написала вона.