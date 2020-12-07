Багатошаровість і шапка-косинка: стиліст розповіла, як зробити зимовий образ цікавим

Стиліст Анна Пономаренко порекомендувала навіть у холодну пору року шукати натхнення, щоб одягатися яскраво і незвично. Так, можна взяти стильні деталі образів героїв нашумілого серіалу "Емілі в Парижі" і привнести їх в свій образ.

Якщо французький шик вас не надихає, можна скористатися цими простими порадами: стилістка показала, які деталі гардеробу здатні оживити будь-зимовий лук.

"Час корисних порад:

Багатошаровість. Прийом, який багатьох дратує, у інших викликає захоплення. Взимку в наших краях незамінний, оскільки створює цікаві поєднання і дозволяє легко адаптуватися до обставин. Наприклад, ви можете одягти сорочку, зверху худі, стьобаний жилет/куртки та пальто. Капюшон худі буде видно з пальто, а інші елементи ускладнять образ. Складні образи цікаво розглядати, вони завжди в центрі уваги;

Прийом, який багатьох дратує, у інших викликає захоплення. Взимку в наших краях незамінний, оскільки створює цікаві поєднання і дозволяє легко адаптуватися до обставин. Наприклад, ви можете одягти сорочку, зверху худі, стьобаний жилет/куртки та пальто. Капюшон худі буде видно з пальто, а інші елементи ускладнять образ. Складні образи цікаво розглядати, вони завжди в центрі уваги; Повторюваний колір в образі. Наприклад, одного кольору шапка і черевики, сумка/шарф і шкарпетки, штани і шапка. Важлива умова: це повинен бути акцент, що виділяється. Чорний на чорному не спрацює;

Наприклад, одного кольору шапка і черевики, сумка/шарф і шкарпетки, штани і шапка. Важлива умова: це повинен бути акцент, що виділяється. Чорний на чорному не спрацює; Яскрава кольорова пляма в стриманому образі. Величезний вовняний шарф, яскрава взуття, фактурна сумка - також притягують увагу і роблять прості комбінації більш цікавими;

Величезний вовняний шарф, яскрава взуття, фактурна сумка - також притягують увагу і роблять прості комбінації більш цікавими; Шарф в смужку. Найчастіше, шарфи бувають в клітку. А ось смугасті - набагато рідше, тому цікавіше. Його також можна скомбінувати з шкарпетками або сумкою, а можна зробити головним героєм образу;

Найчастіше, шарфи бувають в клітку. А ось смугасті - набагато рідше, тому цікавіше. Його також можна скомбінувати з шкарпетками або сумкою, а можна зробити головним героєм образу; Незвичайний головний убір. Пропоную вам поглянути на косинки: в'язані, стьобані і шкіряні з байкою. Щоб не вийшов бабуся-стайл, такий косинці потрібна стильна компанія з одягу і взуття актуальних фасонів.

Ганна Пономаренко (відео, фото: instagram.com/annponka_stylist/)

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, як вбити свій зимовий стиль: обтягуюча куртка і "рідний" пояс пуховика.