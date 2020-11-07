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Яскраво, незвично, сміливо: стиліст розповіла, які деталі з "Емілі в Парижі" точно варто повторити

Новость на русском → Субота 07 листопада 2020 13:59
Яскраво, незвично, сміливо: стиліст розповіла, які деталі з "Емілі в Парижі" точно варто повторити Перетворитися на парижанку? Легко! (фото: film.ru)
Автор: Тетяна Турчанікова

Стиліст продемонструвала найкращі образи популярного серіалу

Листопад - не найяскравіша пора року в наших широтах, але якщо правильно одягнутися, то життя заграє яскравими фарбами! Нещодавно український дизайнер Андре Тан розповів, як правильно оживити осінні луки.

Але не варто також забувати про натхнення! Як одягатися так, щоб перехожі захоплено дивилися вслід, можна навчитися не тільки у дизайнерів, а й за допомогою улюблених серіалів. На своїй сторінці в Instagram стиліст Анна Пономаренко прокоментувала яскраві деталі образів героїв нашумілого серіалу "Емілі в Парижі", які варто повторити, навіть якщо ви - в Україні.

Яскраво, незвично, сміливо: стиліст розповіла, які деталі з &quot;Емілі в Парижі&quot; точно варто повторитиЯскраво, незвично, сміливо: стиліст розповіла, які деталі з &quot;Емілі в Парижі&quot; точно варто повторитиЯскраво, незвично, сміливо: стиліст розповіла, які деталі з &quot;Емілі в Парижі&quot; точно варто повторитиЯскраво, незвично, сміливо: стиліст розповіла, які деталі з &quot;Емілі в Парижі&quot; точно варто повторитиЯскраво, незвично, сміливо: стиліст розповіла, які деталі з &quot;Емілі в Парижі&quot; точно варто повторитиЯскраво, незвично, сміливо: стиліст розповіла, які деталі з &quot;Емілі в Парижі&quot; точно варто повторитиЯскраво, незвично, сміливо: стиліст розповіла, які деталі з &quot;Емілі в Парижі&quot; точно варто повторитиЯскраво, незвично, сміливо: стиліст розповіла, які деталі з &quot;Емілі в Парижі&quot; точно варто повторитиЯскраві деталі - секрет стильного образу (фото: instagram.com/annponka_stylist/)

"Emily in Paris". Я нарешті закінчила дивитися гучний серіал. Нарешті - тому, що прочитала вже безліч критичних заміток про нього. Так він поганий насправді?

З точки зору сюжету - це наївна і забавна сучасна казка, повна кліше про французів і Парижі. За останній серіал особливо жорстко критикувала французька преса.

Я ж дивилася його тому, що за костюми в ньому відповідала Патриція Філд - автор знаменитих нарядів Керрі Бредшоу та образів в "Диявол носить Прада". Воістину легендарна особистість. Про нарядах і поговоримо.

При тому, що Патриція не ставила за мету зібрати в серіалі трендові луки, в серіалі є безліч брендів: Ganni, Kenzo, Chloe, Off-White, Isabel Marant, Kate Spade, Iro, Chanel, Dior, Fendi and so on. Список вражаючий (після виходу серіалу багато речей миттєво стали sold out). У самих образах величезна кількість відсилань до Керрі Бредшоу, серіалу "Пліткарка" і навіть оммаж образу Одрі Хепберн.

В інтерв'ю Патриція говорила, що дала волю фантазії і поєднувала непоєднуване, щоб як можна точніше передати характер героїні, яка сама є кліше американки в Парижі. Вийшло яскраво, незвично і сміливо. Я побачила багато переосмислених образів з 2000-х, які активно повертаються, так що, думаю, образи Емілі стануть натхненням для прихильниць цієї декади.

Але не тільки стиль Емілі захоплює: її подруги Мінді і Каміль теж прекрасні у своїх образах. І, звичайно, колеги Емілі. Мій улюбленець - Жюльєн, дуже класний персонаж з яскравим стилем", - написала стилістка і показала яскраві образи.

Нагадаємо, стиліст назвала речі, які здатні зіпсувати" фігуру.

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