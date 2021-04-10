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Знову в моді: як вибрати і з чим носити спідницю плісе

Новость на русском → Субота 10 квітня 2021 15:47
Знову в моді: як вибрати і з чим носити спідницю плісе Ілюстративне фото (joyfully.it)
Автор: Lite

Весна в розпалі, а це означає, що пора діставати спідниці. Вже кілька сезонів на піку популярності залишається плісирована спідниця. Ця модель додає жіночність і цікаву фактуру в образ, тому вона стала базовою для багатьох дівчат.

Стиліст Анастасія Михайлова розповіла на своїй сторінці в Instagram, як вибрати спідницю плісе для кожного типу фігури і з чим краще її комбінувати.

Кому і як носити спідницю плісе:

Для груші: поєднувати з додатковим шаром у вигляді жакета, жилета, сорочки навипуск, обов'язково підкреслювати талію всередині комплекту.

Знову в моді: як вибрати і з чим носити спідницю плісе

Для перевернутого трикутника: спідниця відмінно дає акцент на стегна, а щоб не підкреслити живіт і не додати пару кг, краще всього вибирати широку складку і тканинний пояс, а не гумку. Наверх краще одягати щось більш прилягаюче та без акцентів.

Знову в моді: як вибрати і з чим носити спідницю плісе

Для прямокутника: підійде спідниця з дрібною складкою і гумкою, надягати з більш вільним верхом, підкреслювати талію ременем. На контрасті обсягу фігура буде виглядати відмінно.

Знову в моді: як вибрати і з чим носити спідницю плісе

Для яблука: носити таку спідницю з подовженим верхом в розслаблених образах (подовжене худі, сорочка), доповнювати образ кедами, черевиками або лоферами. Щоб не акцентувати живіт, краще всього підійдуть комплекти без принта, спідниця з широкою складкою довжиною до середини гомілки.

Знову в моді: як вибрати і з чим носити спідницю плісе

Для пісочного годинника: спідниця дає акцент на стегна і може візуально перетворити фігуру в "грушу", в такому разі краще носити спідницю з дод. шаром або вибирати верх з акцентом на плечі або груди.

Знову в моді: як вибрати і з чим носити спідницю плісеЗнову в моді: як вибрати і з чим носити спідницю плісе
Ілюстративне фото (nstagram.com/mihi_style)

Нюанси:

  • Дрібна складка - збільшує в обсязі
  • Гумка зі складанням на такій спідниці - збільшує талію і підкреслює живіт
  • Гладка гумка на спідниці - збільшує стегна
  • Широкий тканий пояс спідниці - універсальний варіант
  • Ширша складка - менше буде акцентувати живіт.

Нагадаємо, стиліст назвала головні антитренди весни, які не варто носити в цьому сезоні.

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