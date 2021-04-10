Знову в моді: як вибрати і з чим носити спідницю плісе

Весна в розпалі, а це означає, що пора діставати спідниці. Вже кілька сезонів на піку популярності залишається плісирована спідниця. Ця модель додає жіночність і цікаву фактуру в образ, тому вона стала базовою для багатьох дівчат.

Стиліст Анастасія Михайлова розповіла на своїй сторінці в Instagram , як вибрати спідницю плісе для кожного типу фігури і з чим краще її комбінувати.

Кому і як носити спідницю плісе:

Для груші: поєднувати з додатковим шаром у вигляді жакета, жилета, сорочки навипуск, обов'язково підкреслювати талію всередині комплекту.





Для перевернутого трикутника: спідниця відмінно дає акцент на стегна, а щоб не підкреслити живіт і не додати пару кг, краще всього вибирати широку складку і тканинний пояс, а не гумку. Наверх краще одягати щось більш прилягаюче та без акцентів.





Для прямокутника: підійде спідниця з дрібною складкою і гумкою, надягати з більш вільним верхом, підкреслювати талію ременем. На контрасті обсягу фігура буде виглядати відмінно.





Для яблука: носити таку спідницю з подовженим верхом в розслаблених образах (подовжене худі, сорочка), доповнювати образ кедами, черевиками або лоферами. Щоб не акцентувати живіт, краще всього підійдуть комплекти без принта, спідниця з широкою складкою довжиною до середини гомілки.





Для пісочного годинника: спідниця дає акцент на стегна і може візуально перетворити фігуру в "грушу", в такому разі краще носити спідницю з дод. шаром або вибирати верх з акцентом на плечі або груди.



Ілюстративне фото (nstagram.com/mihi_style)

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