Снова в моде: как выбрать и с чем носить юбку плиссе
Весна в разгаре, а это значит, что пора доставать юбки. Уже несколько сезонов на пике популярности остается плиссированная юбка. Эта модель добавляет женственность и интересную фактуру в образ, поэтому она стала базовой для многих девушек.
Стилист Анастасия Михайлова рассказала на своей странице в Instagram, как выбрать юбку плиссе для каждого типа фигуры и с чем лучше ее комбинировать.
Кому и как носить юбку плиссе:
Для груши: сочетать с дополнительным слоем в виде жакета, жилета, рубашки навыпуск, обязательно подчеркивать талию внутри комплекта.
Для перевернутого треугольника: юбка отлично дает акцент на бедра, а чтобы не подчеркнуть живот и не прибавить пару кг, лучше всего выбирать широкую складку и тканевый пояс, а не резинку. Наверх лучше надевать что-то более прилегающее и без акцентов.
Для прямоугольника: подойдет юбка с мелкой складкой и резинкой, надевать с более свободным верхом, подчёркивать талию ремнем. На контрасте объёма фигура будет смотреться отлично.
Для яблока: носить такую юбку с удлиненным верхом в расслабленных образах (удлиненное худи, рубашка), дополнять образ кедами, ботинками или лоферами. Чтобы не акцентировать живот, лучше всего подойдут комплекты без принта, юбка с широкой складкой длиной до середины голени.
Для песочных часов: юбка дает акцент на бедра и может визуально превратить фигуру в "грушу", в таком случае лучше носить юбку с доп. слоем или выбирать верх с акцентом на плечи или грудь.
Иллюстративное фото (nstagram.com/mihi_style)
Нюансы:
- Мелкая складка - увеличивает в объеме
- Резинка со сборкой на такой юбке - увеличивает талию и подчёркивает живот
- Гладкая резинка на юбке - увеличивает бедра
- Широкий тканевый пояс юбки - универсальный вариант
- Более широкая складка - меньше будет акцентировать живот.
Напомним, стилист назвала главные антитренды весны, которые не стоит носить в этом сезоне.