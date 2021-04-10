ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Снова в моде: как выбрать и с чем носить юбку плиссе

Новина українською → Суббота 10 апреля 2021 15:47
Снова в моде: как выбрать и с чем носить юбку плиссе Иллюстративное фото (joyfully.it)
Автор: Lite

Весна в разгаре, а это значит, что пора доставать юбки. Уже несколько сезонов на пике популярности остается плиссированная юбка. Эта модель добавляет женственность и интересную фактуру в образ, поэтому она стала базовой для многих девушек.

Стилист Анастасия Михайлова рассказала на своей странице в Instagram, как выбрать юбку плиссе для каждого типа фигуры и с чем лучше ее комбинировать.

Кому и как носить юбку плиссе:

Для груши: сочетать с дополнительным слоем в виде жакета, жилета, рубашки навыпуск, обязательно подчеркивать талию внутри комплекта.

Снова в моде: как выбрать и с чем носить юбку плиссе

Для перевернутого треугольника: юбка отлично дает акцент на бедра, а чтобы не подчеркнуть живот и не прибавить пару кг, лучше всего выбирать широкую складку и тканевый пояс, а не резинку. Наверх лучше надевать что-то более прилегающее и без акцентов.

Снова в моде: как выбрать и с чем носить юбку плиссе

Для прямоугольника: подойдет юбка с мелкой складкой и резинкой, надевать с более свободным верхом, подчёркивать талию ремнем. На контрасте объёма фигура будет смотреться отлично.

Снова в моде: как выбрать и с чем носить юбку плиссе

Для яблока: носить такую юбку с удлиненным верхом в расслабленных образах (удлиненное худи, рубашка), дополнять образ кедами, ботинками или лоферами. Чтобы не акцентировать живот, лучше всего подойдут комплекты без принта, юбка с широкой складкой длиной до середины голени.

Снова в моде: как выбрать и с чем носить юбку плиссе

Для песочных часов: юбка дает акцент на бедра и может визуально превратить фигуру в "грушу", в таком случае лучше носить юбку с доп. слоем или выбирать верх с акцентом на плечи или грудь.

Снова в моде: как выбрать и с чем носить юбку плиссеСнова в моде: как выбрать и с чем носить юбку плиссе
Иллюстративное фото (nstagram.com/mihi_style)

Нюансы:

  • Мелкая складка - увеличивает в объеме
  • Резинка со сборкой на такой юбке - увеличивает талию и подчёркивает живот
  • Гладкая резинка на юбке - увеличивает бедра
  • Широкий тканевый пояс юбки - универсальный вариант
  • Более широкая складка - меньше будет акцентировать живот.

Напомним, стилист назвала главные антитренды весны, которые не стоит носить в этом сезоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода мода стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Опрокинул рюмочку горилки с перцем: всплыли фото поездки принца Филиппа в Киев
Опрокинул рюмочку горилки с перцем: всплыли фото поездки принца Филиппа в Киев