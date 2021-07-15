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Модные проколы: стилист рассказала, что может испортить любой образ

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Четверг 15 июля 2021 13:32
Модные проколы: стилист рассказала, что может испортить любой образ Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Некоторые. казалось бы, незначительные детали и ошибки могут испортить даже идеальный образ.

Стилист Екатерина Матвеева перечислила в Instagram ошибки, которые точно испортят ваш образ и которых лучше избегать.

Что испортит любой образ:

Короткий рукав футболки - да, да. Даже самый модный образ может испортить простая футболка, а точнее ее рукав. Такой маленький и в обтяжечку. Выбираем свободный крой;

Модные проколы: стилист рассказала, что может испортить любой образ

Бретельки, которые пришиты внутри платья/майки/футболки и,которые норовят вылезти в самый неподходящий момент. Отрезаем сразу при покупке.

Модные проколы: стилист рассказала, что может испортить любой образ

Силиконовые лямки - мне кажется уже все знают, что мы так не ходим. Пишу на всякий случай.

Модные проколы: стилист рассказала, что может испортить любой образ

Какое бы красивое не было белье, всегда смотрим на себя, как оно выглядит под одеждой. Просвечивающие кружева или неверно подобранный размер чашки погубят даже самый стильный образ.

Носки, которые и не носки и не следки, выглядывающие на см. Выбираем либо совсем незаметные, либо полноценной длины.

Модные проколы: стилист рассказала, что может испортить любой образ

Резинка на руке. Наверняка, каждый стилист сказал о том, что резинка на руке сразу понижает градус стиля вашего образа, я поддерживаю данное мнение.

Модные проколы: стилист рассказала, что может испортить любой образ

Ремень меньше, чем шлёвки на брюках/джинсах. Стараемся выбирать ремень соразмерно ширине шлёвок.

Модные проколы: стилист рассказала, что может испортить любой образ

Полоска на рукаве после утюга. Та самая вертикальная полоска на рукаве рубашки, когда мы очень спешим и не утюжим тщательно. Давайте так не делать.

Модные проколы: стилист рассказала, что может испортить любой образ

Катышки, пятна, затяжки - здесь, думаю, пояснять не нужно.

Модные проколы: стилист рассказала, что может испортить любой образ

Набойки на обуви . Следим и вовремя меняем стертые набойки и не забываем про профилактику на подошве.

Еще про обувь - отклеиваем все наклейки с подошвы. Если вы думаете, что их никто не видит - это не так.

Модные проколы: стилист рассказала, что может испортить любой образ

Иллюстративное фото (instagram.com/katherine_mva)

Неправильно подобранный размер. Часто, даже на разборах с клиентами слышу фразу "ну я же 42 р-ра, как я могу покупать L?" Ориентируемся не на цифру на этикетке, а на посадку. Хоть L, хоть Xxl. Это всего лишь размерная сетка.

Не забываем про педикюр. Цвет вовсе не обязателен.

И, конечно, всегда помним про три главных правила: уместность, соразмерность, небрежность.

Раньше стилист показала самые топовые образы изо льна и хлопка на лето 2021.

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