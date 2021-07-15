Модные проколы: стилист рассказала, что может испортить любой образ

Некоторые. казалось бы, незначительные детали и ошибки могут испортить даже идеальный образ.

Стилист Екатерина Матвеева перечислила в Instagram ошибки, которые точно испортят ваш образ и которых лучше избегать.

Что испортит любой образ:

Короткий рукав футболки - да, да. Даже самый модный образ может испортить простая футболка, а точнее ее рукав. Такой маленький и в обтяжечку. Выбираем свободный крой;





Бретельки, которые пришиты внутри платья/майки/футболки и,которые норовят вылезти в самый неподходящий момент. Отрезаем сразу при покупке.





Силиконовые лямки - мне кажется уже все знают, что мы так не ходим. Пишу на всякий случай.





Какое бы красивое не было белье, всегда смотрим на себя, как оно выглядит под одеждой. Просвечивающие кружева или неверно подобранный размер чашки погубят даже самый стильный образ.



Носки, которые и не носки и не следки, выглядывающие на см. Выбираем либо совсем незаметные, либо полноценной длины.





Резинка на руке. Наверняка, каждый стилист сказал о том, что резинка на руке сразу понижает градус стиля вашего образа, я поддерживаю данное мнение.





Ремень меньше, чем шлёвки на брюках/джинсах. Стараемся выбирать ремень соразмерно ширине шлёвок.





Полоска на рукаве после утюга. Та самая вертикальная полоска на рукаве рубашки, когда мы очень спешим и не утюжим тщательно. Давайте так не делать.





Катышки, пятна, затяжки - здесь, думаю, пояснять не нужно.





Набойки на обуви . Следим и вовремя меняем стертые набойки и не забываем про профилактику на подошве.



Еще про обувь - отклеиваем все наклейки с подошвы. Если вы думаете, что их никто не видит - это не так.





Иллюстративное фото (instagram.com/katherine_mva)

Неправильно подобранный размер. Часто, даже на разборах с клиентами слышу фразу "ну я же 42 р-ра, как я могу покупать L?" Ориентируемся не на цифру на этикетке, а на посадку. Хоть L, хоть Xxl. Это всего лишь размерная сетка.



Не забываем про педикюр. Цвет вовсе не обязателен.



И, конечно, всегда помним про три главных правила: уместность, соразмерность, небрежность.