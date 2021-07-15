Модні проколи: стиліст розповіла, що може зіпсувати будь-який образ

Що зіпсує будь-який образ:

Короткий рукав футболки - так, так. Навіть наймодніший образ може зіпсувати проста футболка, а точніше її рукав. Такий маленький і в обтяжечку. Вибираємо вільний крій;





Бретельки, які пришиті всередині сукні/майки/футболки і, які норовлять вилізти в самий невідповідний момент. Відрізаємо відразу при покупці.





Силіконові лямки - мені здається вже всі знають, що ми так не ходимо. Пишу про всяк випадок.





Яка б красива не була білизна, завжди дивимося на себе, як вона виглядає під одягом. Просвічують мережива або невірно підібраний розмір чашки погублять навіть найстильніший образ.



Шкарпетки, які і не шкарпетки і не слідки, визирають на см..Вибираємо або зовсім непомітні, або повноцінної довжини.





Резинка на руці. Напевно, кожен стиліст сказав про те, що резинка на руці відразу знижує градус стилю вашого образу, я підтримую дану думку.





Ремінь менше, ніж шлевки на брюках/джинсах. Намагаємося вибирати ремінь пропорційно ширині шлевок.





Смужка на рукаві після праски. Та сама вертикальна смужка на рукаві сорочки, коли ми дуже поспішаємо і не прасуємо ретельно. Давайте так не робити.





Катишки, плями, затяжки - тут, думаю, пояснювати не потрібно.





Набійки на взутті . Стежимо і вчасно міняємо стерті набійки і не забуваємо про профілактику на підошві.



Ще про взуття - відклеюємо всі наклейки з підошви. Якщо ви думаєте, що їх ніхто не бачить - це не так.





Ілюстративне фото (instagram.com/katherine_mva)

Неправильно підібраний розмір. Часто, навіть на розборах з клієнтами чую фразу "ну я ж 42 р-ра, як я можу купувати L?" Орієнтуємося не на цифру на етикетці, а на посадку. Хоч L, хоч Xxl. Це всього лише розмірна сітка.



Не забуваємо про педикюр. Колір зовсім не обов'язковий.



І, звичайно, завжди пам'ятаємо про три головних правила: доречність, відповідність, недбалість.