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Модні тенденції: 4 варіанти, з чим носити кардиган

Автор: Lite

Кардиган — це цікавий елемент гардеробу, який допоможе зробити образ цієї весни більш яскравим і стильним. Як і з чим його краще носити, розповіла стиліст Ксенія Господінова.

Порадами щодо створення ефектного луку з кардіганом експерт поділилася на своїй сторінці в Instagram.

З чим носити кардиган:

Носіть кардиган з футболкою і світлими джинсами, так ви зможете підкреслити талію і створити гідний повсякденний лук. Можна комбінувати з брюками 7/8 або зведеного крою для створення ділового образу, створюйте образи з брюками зі шкіри, так у вас вийде більш епатажний і цікавий аутфит.


Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)⠀

Носіть кардиган з сукнею комбінацією в колір виробу для створення романтичного образу, додайте цей образ прикрасами.

Кардиган може стати головним акцентом під час холодної погоди. Носіть його з синім денімом на контрасті з яскравими квітами для легкого і повсякденного лука.

Надягайте кардиган поверх сліп-дрес, поєднуйте з різними блузами і топами в білизняному стилі, створюючи більш ніжні образи. Якщо хочете міський образ, комбінуйте його з джинсами.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Нагадаємо, раніше Андре Тан розповів, як вибрати і носити жіночу сорочку. На думку дизайнера, вона повинна бути в гардеробі кожної дівчини.

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Новини України модастилист
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