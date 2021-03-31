Модні тенденції: 4 варіанти, з чим носити кардиган

Кардиган — це цікавий елемент гардеробу, який допоможе зробити образ цієї весни більш яскравим і стильним. Як і з чим його краще носити, розповіла стиліст Ксенія Господінова.
Порадами щодо створення ефектного луку з кардіганом експерт поділилася на своїй сторінці в Instagram.
З чим носити кардиган:
Носіть кардиган з футболкою і світлими джинсами, так ви зможете підкреслити талію і створити гідний повсякденний лук. Можна комбінувати з брюками 7/8 або зведеного крою для створення ділового образу, створюйте образи з брюками зі шкіри, так у вас вийде більш епатажний і цікавий аутфит.
Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)⠀
Носіть кардиган з сукнею комбінацією в колір виробу для створення романтичного образу, додайте цей образ прикрасами.
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Кардиган може стати головним акцентом під час холодної погоди. Носіть його з синім денімом на контрасті з яскравими квітами для легкого і повсякденного лука.
Надягайте кардиган поверх сліп-дрес, поєднуйте з різними блузами і топами в білизняному стилі, створюючи більш ніжні образи. Якщо хочете міський образ, комбінуйте його з джинсами.
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