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Модні хитрощі: стиліст навчила одягатися стильно і тепло в холодну пору року

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Неділя 31 жовтня 2021 08:38
Модні хитрощі: стиліст навчила одягатися стильно і тепло в холодну пору року Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Як вважаєте, одягатися стильно і тепло -це реально? З приходом холодів хочеться відчувати себе комфортно, тепло, але і трендові луки ніхто не відміняв, адже холодна пора року – не привід відмовити собі в бажанні виглядати актуально і модно.

Стиліст Катя Полякова розповіла в Instagram, як вигядіти стильно і відчувати себе затишно і тепло в холодну пору року.

Варто pfзначити, що всі сприймають холод по-різному. Хтось ходить всю зиму з голими щиколотками. Хтось, тільки вітерець подує, одягається в 10 шарів. Так що універсальних рекомендацій тут немає і бути не може.

По-друге, коли об'єктивно дуже холодно, про моду вже немає сенсу говорити. Тут головне вижити (вистояти на зупинці, дістатися до роботи). Але на щастя, зараз такі технології - куртки, екошуби, дублянки і навіть пальто, які зберігають тепло при дуже низьких температурах.

З приходом перших осінніх відчутних холодів стиліст поділилася деякими хитрощами, які, виявляться корисними. Запропоновані готові рішення є основною і загальними рекомендаціями, але всі ідеї можна підігнати під свої потреби.

Модні пуховики

Модні хитрощі: стиліст навчила одягатися стильно і тепло в холодну пору року

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Альтернатива пуховикам - стильно і елегантно

Модні хитрощі: стиліст навчила одягатися стильно і тепло в холодну пору року

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Врятує трендова багатошаровість

Модні хитрощі: стиліст навчила одягатися стильно і тепло в холодну пору року

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Високі чоботи - хитрий модний хід

Модні хитрощі: стиліст навчила одягатися стильно і тепло в холодну пору року

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Головні убори - тримаємо голову в теплі

Модні хитрощі: стиліст навчила одягатися стильно і тепло в холодну пору року

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Тепле взуття - коли головне комфорт

Модні хитрощі: стиліст навчила одягатися стильно і тепло в холодну пору року

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Нагадаємо, що раніше стиліст Аліна Некипіла навчила виглядати більш жіночно за допомогою модних прийомів.

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