Модні хитрощі: стиліст навчила одягатися стильно і тепло в холодну пору року

Як вважаєте, одягатися стильно і тепло -це реально? З приходом холодів хочеться відчувати себе комфортно, тепло, але і трендові луки ніхто не відміняв, адже холодна пора року – не привід відмовити собі в бажанні виглядати актуально і модно.

Варто pfзначити, що всі сприймають холод по-різному. Хтось ходить всю зиму з голими щиколотками. Хтось, тільки вітерець подує, одягається в 10 шарів. Так що універсальних рекомендацій тут немає і бути не може.

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По-друге, коли об'єктивно дуже холодно, про моду вже немає сенсу говорити. Тут головне вижити (вистояти на зупинці, дістатися до роботи). Але на щастя, зараз такі технології - куртки, екошуби, дублянки і навіть пальто, які зберігають тепло при дуже низьких температурах.

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З приходом перших осінніх відчутних холодів стиліст поділилася деякими хитрощами, які, виявляться корисними. Запропоновані готові рішення є основною і загальними рекомендаціями, але всі ідеї можна підігнати під свої потреби.

Модні пуховики

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Альтернатива пуховикам - стильно і елегантно

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Врятує трендова багатошаровість

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Високі чоботи - хитрий модний хід

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Головні убори - тримаємо голову в теплі

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Тепле взуття - коли головне комфорт

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)