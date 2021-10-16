ru ua
Сб, 16 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Як виглядати більш жіночно: лайфхаки від стиліста

Новость на русском →
Субота 16 жовтня 2021 08:36
Як виглядати більш жіночно: лайфхаки від стиліста Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Високі темпи життя і суєта великого міста призвели до того, що багато представниць прекрасної статі втратили прагнення одягатися жіночно. Але все ж таке бажання іноді відвідує, або просто з віком хочеться виглядати жіночно і елегантно.

Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла поділилася в Instagram порадами, як скласти гардероб, щоб він був більш жіночним і витонченим.

Як скласти жіночний гардероб:

По-перше, ніжна колірна гамма: це блакитні, рожеві, бузкові, молочні, білі, бежеві кольори.

По-друге: жіночні фасони речей. Це спідниці, сукні, блузки А-силуету, або ті, які підкреслюють вашу фігуру і витонченість.

Як виглядати більш жіночно: лайфхаки від стилістаЯк виглядати більш жіночно: лайфхаки від стиліста

В-третіх: фактури тканин, вибирайте одяг з летючих тканин, банти, рюші, гіпюр, мереживо, шовк.

Також ніжні принти допоможуть вам створити жіночний образ.

Як виглядати більш жіночно: лайфхаки від стилістаЯк виглядати більш жіночно: лайфхаки від стиліста

Доповнюйте ваші образи прикрасами у мінімалістичному стилі або в романтичному.

І ще важливий фактор, це ваша особиста подача жіночності. Можна надіти елегантний образ, але якщо дівчина ходить зі згорбленою спиною, перевалюючись з однієї ноги на іншу і з важкою ходою, ніякий одяг їй не допоможе. Тому все повинно працювати укупі.

У добірці образів можна надихнутися як на офісний стиль, так і на повсякденні луки.

Як виглядати більш жіночно: лайфхаки від стилістаЯк виглядати більш жіночно: лайфхаки від стиліста

Як виглядати більш жіночно: лайфхаки від стиліста

Як виглядати більш жіночно: лайфхаки від стилістаІлюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Нагадаємо, раніше стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українців чекає дощовий уїк-енд з комфортною температурою, але потім погода зміниться
Українців чекає дощовий уїк-енд з комфортною температурою, але потім погода зміниться