У модних джинсах і сорочці чоловіка: 47-річна Вікторія Бекхем захопила витонченою фігурою

Вікторія позує в синіх джинсах з широким ременем, а також вільній блакитній сорочці. Такий варинат, немов з гардероба чоловіка, зараз особливо актуальний. Оверсайз пасує всім, а мініатюрну фігуру ікони стилю він зробив максимально тендітною і гармонійною. Доповнили образ макіяж зі smoky eyes і блідо-рожевими губами, а також укладка з легкими хвилями.

Вікторія обожнює оверсайз (фото: instagram.com/victoriabeckham)

У короткому ролику вона показала, що готується до випуску нового продукту. Допомагати їй прийшов і коханий чоловік Девід Бекхем, який був зайнятий розстановкою освітлення і всякими організаційними питаннями.

"Він мене підтримав, цілую @davidbeckham.Готуємося до випуску нашого нового продукту @victoriabeckhambeauty, який скоро з'явиться... #VBSunKissed", - написала щаслива дружина.

Вікторія з чоловіком на зйомках (відео: instagram.com/victoriabeckham)

"Вау, як приємно на це дивитися", "Ви кращі", "Ця фігура!", "Вікторія, ти найкраща", "Я без розуму від тебе", "Що це за джинси?? З вашої майбутньої колекції? Я хочу!", "Я закохана, удачі вам", "Ти як завжди виглядаєш приголомшливо girls Power forever", "Так мило", - засипали коментарями зірку.